Esta semana en RTVE Play puedes encontrar varios títulos de acción que te subirán la tensión. Películas de esas que nos dejan con el corazón en un puño y cuyas tramas nos hacen avanzar de forma trepidante hasta dejarnos sin aliento. A continuación, te traemos cuatro cintas estupendas del genero thriller para ver en RTVE Play.

Reparto: Javier Gutiérrez, Karra Elejalde, Luis Calleja

Javier Gutiérrez en 'Bajocero' Javier Gutiérrez en 'Bajocero' RTVE

Invierno. Bajo cero. Noche cerrada. En mitad de una carretera despoblada, un furgón blindado es asaltado durante un traslado de presos. Alguien busca a uno de los presos y no para hasta sacarlo. Su plan no tiene fisuras y nada le va a parar, no le importan las consecuencias. Pero Martín, el conductor del furgón, consigue atrincherarse dentro del habitáculo blindado con los reclusos, convirtiéndose en su único obstáculo. Ver aquí. Disponible hasta el 19 de diciembre de 2022.