Gall rostit a Vilafranca del Penedès

El gall rostit és un plat molt català i molt arrelat als dies de festa o a les celebracions. A Vilafranca del Penedès és un àpat que no pot faltar ni per Nadal ni per la Festa Major, però no ho fan amb un gall qualsevol, sinó que utilitzen el gall negre del Penedès, un producte autòcton i extraordinari reconegut amb una IGP (Indicació Geogràfica Protegida).

A la Recepta Perduda, la Sílvia Abril coneix a la Mercè Olivella, una vilafranquina que va deixar la seva professió com a coolhunter, per dedicar-se a les seves dues passions: la cuina i la pintura. Amb la Mercè aprèn a cuinar aquest plat tan típic a Vilafranca.

Productes Gall del Penedès Es tracta d’una raça pròpia d’aviram de la zona del Penedès, actualment reconeguda amb una IGP (Indicació geogràfica protegida). Identificada com a raça a principis del segle passat, la varietat vilafranquina negra va estar amenaçada d'extinció fins que se'n va iniciar la recuperació a partir de 1980. La cria del Gall del Penedès està estretament lligada al sistema tradicional d'una terra vitivinícola com és el Penedès: criança en llibertat i utilització del granet de raïm en la seva dieta. La seva principal característica és el plomatge negre. Es cria en llibertat o semillibertat durant un màxim de setze setmanes i la seva dieta inclou un 5% de granet de raïm. El resultat és una carn ferma, saborosa, una mica més fosca de l’habitual. Hi ha només quatre criadors amb certificació IGP en tot el Penedès, un d'ells és la Granja Guirigall on l'Elisabeth Colomer i el seu marit van decidir dedicar-se a la cria del gall per tal d'evitar la seva extinció. L'autèntic gall negre de Vilafranca del Penedès, més que un sopar de Nadal o de Festa Major Ariadna Puertas Fruits secs El rostit tradicional català incorpora diversos fruits secs i fruites dessecades. Les més tradicionals són les prunes seques, orellanes i pinyons. Aquesta combinació de pinyons i fruita seca forma part de moltes receptes tradicionals de la cuina catalana. També ho és la picada amb ametlles torrades. Les ametlles també són l’ingredient central de les catànies, un dolç que ha esdevingut emblema de Vilafranca. Brandi El brandi és un destil·lat del vi que es produeix a moltes zones vinícoles, també al Penedès. Cellers com Mascaró produeixen el seu propi brandi a partir de vins elaborats amb el raïm del Penedès i seguint el mètode del conyac francès. El brandi té els aromes de la varietat de raïm amb què s’elabora i de la fusta de les botes on envelleix. Entremig es destil·la de forma tradicional amb alambí. El brandi és un dels licors que es fa servir sovint per elaborar un rostit tradicional. 03.40 min La recepta perduda - El brandi a Vilafranca del Penedès

Ingredients 1 Gall

Llard d'ànec

3 Cebes grans de figueres

3-4 pastanagues

4 tomacons

2 l de brou

Brandi, anís i vermut

1/2 ampolla de cava Picada Fetge del gall

200 g de prunes

200 g d'orellanes

50 g d'ametlles torrades

2 carquinyolis

50 g de pinyons