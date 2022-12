El gall rostit en greixonera a Vilafranca del Penedès

'La recepta perduda' es desplaça a Vilafranca del Penedès, on a les taules de Nadal i festa major no hi falta mai el gall rostit. Però no és un gall qualsevol ni es rosteix de qualsevol manera: estem parlant del gall del Penedès, un producte extraordinari reconegut amb una Indicació Geogràfica Protegida, que es cou en un recipient tradicional anomenat greixonera i s'acompanya o es farceix amb fruits secs.

Sílvia Abril ha après a cuinar-lo amb l'ajuda de la Mercè Olivella, que es dedicava a la moda, però per qui la cuina és un gaudi absolut. El gall l'obtindrà de l'Elisabeth Colomé, una de les quatre criadores de gall amb IGP del Penedès.

Perquè el plat sigui ben gustós, cal posar-hi una bona picada, on, a més del fetge de l'animal s'hi afegeix fruita seca local. Sílvia Abril l'ha anat a buscar a Fruits Secs Roset, la botiga que regenta la Laura Marbres, on torren la fruita cada dia. El brandi, que hidrata la carn i fa que quedi més melosa i tendra, l'ha trobat a la destil·leria Mascaró.