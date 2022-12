Els castellers de Vilafranca del Penedès

Sílvia Abril s'ha endinsat als assajos dels Castellers de Vilafranca del Penedès per descobrir com funciona una de les colles més importants i mítiques de Catalunya. Joana Cusiné, una aficionada als castells i mare del president de la colla ha estat l'encarregada d'acompanyar a l'actriu en aquest viatge on ha descobert les històries dels castellers Toni Bach i Carla Olivella.