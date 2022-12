Macropont de desembre amb flaire de Nadal

La 41a Fira de l'Avet d'Espinelves (Osona) ha arrencat aquest cap de setmana amb una notable afluència de públic i sense les restriccions per la pandèmia que encara es van fer notar en l'edició de l'any passat, Els organitzadors esperen vendre uns 5.000 arbres de Nadal, amb preus que oscil·len entre els 10 i els 60 euros, i arribar als 100.000 visitants durant els nou dies de mostra fins a l'11 de desembre.

00.59 min Molts visitants a la Fira de l'Avet d'Espinelves

A banda de les deu parades d'arbres de Nadal, la fira aplega fins a cent parades ben diverses de gastronomia i artesania. Entre les novetats d'enguany hi ha uns tallers de cultura i tradició catalanes gratuïts per a infants i també diversos jocs de fusta gegants a l'aire lliure. També es recuperen les tres exposicions que s'oferien normalment, i que l'any passat es van reduir per evitar aglomeracions.

Els organitzadors reconeixen que la Fira de l'Avet ja ha arribat al límit de la seva capacitat per un petit poble de només 206 habitants situat enmig de les Guilleries.

Gust pels arbres naturals Precisament, de les Guilleries i del Montseny provenen bona part dels avets de Nadal que adornen les llars catalanes. Aquests dies als vivers s'hi treballa molt intensament. Malgrat que enguany la sequera ha matat molts dels planters nous, els productors confien vendre un 10% més d'arbres que l'any passat. 01.06 min La demanda d'avets segueix a l'alça Segons expliquen els professionals, la climatologia i les hores de sol són clau per aconseguir una bona producció. El sector dona feina a gairebé 200 persones i dedica el 20 per cent de la producció a l'exportació.

Tradicions a dojo Un altre dels clàssics d'aquesta època de principis de desembre, a unes setmanes de Nadal, és la dels mercats o fires on s'hi poden trobar tot tipus de productes concebuts per enriquir la decoració nadalenca. 01.08 min Els caganers més buscats a la Fira de Santa Llúcia | JUANFA ÁLVAREZ A les fires de Santa Llúcia, s'hi acosten cada any desenes de milers de persones. Dues de les més importants són les de Barcelona, a la plaça de la Catedral, i la de Canyelles, al Garraf. Aquesta última ha estrenat enguany un piromusical, i també ha presentat una cançó i un nou bombó en forma de galet creat pel pastisser local Jordi Ruiz. 01.48 min Fires de Santa Llúcia arreu del país La de Canyelles està considerada la segona fira de Nadal més gran de Catalunya. L’any passat hi van assistir més de 72.000 persones, una xifra similar a les edicions d'abans de la pandèmia. Uns quilòmetres més enllà, a Corbera de Llobregat, aquest cap de setmana han començat les representacions del pessebre vivent més antic de Catalunya. Es representa en un escenari natural de 14.000 m2. Compta amb més de 200 voluntaris i les seves representacions es fan de forma ininterrompuda des de l'any 1962. 01.30 min Torna el pessebre vivent més antic de Catalunya | JUANFRA ÁLVAREZ A banda de ser el més antic, també és el pessebre vivent més visitat de Catalunya. El visitant passeja per un recorregut de 700m guiat mentre escolta una narració tot contemplant, en plena natura, boscos, rius i actuants, sota el marc natural i incomparable de la Penya del Corb.