Més enllà de l'esquí

El fred intens ha arribat i acompanya l'inici de la temporada d'hivern al Pirineu. A banda de l'activitat a les estacions d'esquí, existeixen activitats per a tots els gustos: des de trineus estirats per gossos, que són la delícia dels més petits, fins a rutes a peu per la Val d'Aran i altres pobles de la zona. Pels més sedentaris, hi ha establiments que ofereixen degustacions i experiències gastronòmiques. Durant aquests primers dies de desembre el Pirineu rep, sobretot, turisme familiar.