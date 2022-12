¡Ya es Navidad! Y en Corazón han empezado el mes de diciembre con tanta fuerza como la que tiene José Ortega Cano después de su separación de Ana María Aldón. Con el apoyo incondicional de su hija Gloria Camila y con muchas ganas de rehacer su vida, ha asistido a la entrega de premios taurinos de su amigo El Soro, donde se animó a dar unos capotazos al son de la voz de José Mercé. Lo que nadie se esperaba es que anunciase tan pronto que vuelve a estar en el mercado de los solteros y que no descarta conocer a alguien especial muy especial. De hecho, ya ha pensado en alguien: ¡la infanta Elena! Dale al play al vídeo de arriba para verlo al completo.

José Ortega Cano piropea a la infanta Elena

Ortega Cano está en el mercado. Recién separado de Ana María Aldón y lejos de encerrarse en su casa, el diestro ha recuperado las ganas de vivir y de salir de juerga por Valencia, lejos. El torero estaba completamente en su salsa e inspirado. Tanto es así que arrancó una carcajada a todos los asistentes con un ocurrente piropo hacia la infanta Elena: "Viva la fiesta de los toros y viva la infanta Elena, que de verdad que está de guapa... Ten cuidado que estoy soltero, ¿eh?", dijo el torero al subir al escenario.

Mientras tanto, muchos medios relacionan al torero con una nueva mujer, a la que Ortega Cano identifica como "una amiga de siempre". De momento, Ortega Cano se está dejando ver frente a las cámaras siempre bien acompañado. El diestro pasa página y ha aclarado que no sale con nadie, pero que no descarta volver a enamorarse. Quien no parece estar muy alegre con esta noticia es su todavía esposa, Ana María Aldón, que dio el primer paso para divorciarse con un preacuerdo.

El único apoyo que le queda en estos momentos es Gloria Camila. La hija de Ortega Cano envía toda su fuerza a su padre con un consejo: "Si el dolor llega, también lo hará la felicidad. Sé paciente". La joven quiere ver a su padre contento, en forma, disfrutando de su vida de soltero y conociendo a gente que le haga vibrar de emoción.