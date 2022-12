Quina és la línia fina entre un plaer i un pecat? La cantant i compositora Vanesa Martín ha presentat el seu vuitè disc d'estudi 'Placeres y pecados' a 'Punts de vista', on ha reflexionat amb Tània Sarrias sobre aquests dos conceptes tan semblants i, alhora, contradictoris.

L'artista malaguenya ha assegurat al programa, ja disponible a RTVE Play Catalunya, que té molt clar les diferències: "Per mi els plaers primaris de la vida, i em quedo curta, són viure, aprendre, sentir lliurement, menjar, dormir i, en el meu cas, pujar a un escenari. El pecat seria negar-me a fer tot això. (...) Perdre la meva identitat, saltar-me a mi mateixa, conformar-me amb dinar malament, amb mal sexe...".

Tània Sarrias li ha proposat un joc on havia d'escollir entre plaer i pecat en funció dels objectes que anaven apareixent. Hem descobert que la platja de Màlaga és un dels grans plaers per la compositora i el pecat més gran, un despertador: "No porto gens bé matinar. A més, em fa pena. Pena de tristesa. Quan em desperto a les cinc o a les sis del matí em fa molta pena".

Vanesa Martín suma quinze anys de trajectòria

Fa quinze anys que la cantant andalusa va començar la seva carrera en el món de la música. "He après que evolucionar no és una opció. Evolucionar i reciclar-te per voler mantenir-se en això és una cosa obligada i cantar bé o escriure soni bonica no és suficient sinó que la constància, la perseverança, el respecte per l'escenari i pel públic que va a veure't està per sobre de tot", ha reconegut a Tània Sarrias.

Precisament, una de les grans pors de Vanesa Martín és el pas del temps: "M'agradaria aprendre a relativitzar-ho perquè no ho porto bé. No sento que hagin passat quinze anys de carrera. Miro darrere i no sento això. Sento l'aprenentatge, que tinc més eines. (...) Però el pas del temps és una cosa que m'angoixa i en els pròxims quinze anys espero aprendre a relativitzar-ho".

'Placeres y pecados' és un dels discs més especials de la intèrpret i farà la seva presentació oficial el 16 de desembre al Wizink Center de Madrid. Per poder veure-la a Barcelona haurem d'esperar al 7 octubre, on la podrem veure al Palau Sant Jordi.