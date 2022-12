Pancho Varona explica cómo supo que Sabina no contaba con él

Pancho Varona, que junto a Joaquín Sabina han creado algunas de las canciones más populares del cantauor y con el que ha compartido escenario durante cuatro décadas, no lo acompañará en la gira “Contra todo pronóstico”. El guitarrista y compositor lo anunció el pasado 15 de noviembre en la red social Twitter, pero no había querido contarlo públicamente.

15 días después y tras la gira por México durante este pasado mes de noviembre, Varona ha querido explicar públicamente cómo conoció esta decisión del cantautor de Úbeda. Fue en Las tardes de RNE con Carles Mesa, donde cada miércoles comparte las músicas que le han marcado en “Música para las fieras”.

En su comunicado empezó con “Joaquín Sabina ha decidido, contra todo pronóstico, no contar conmigo en su próxima gira”. En Radio Nacional ha apuntado que hizo “un juego de palabras” con el nombre de la gira y ha añadido “llevo meses que hay gente preguntándome en redes sociales ‘oye, Pancho, ¿vas a estar en la gira?’ y no sabía qué contestarles porque yo no tenía un comunicado oficial de Joaquín”.

“A mí me sorprendre”

“Yo recibí un mail en México firmado por Joaquín diciendo que no contaba conmigo para la gira del año que viene”, ha desvelado en los micrófonos de RNE. “A mí me sorprende mucho porque yo realmente no me lo esperaba. Había intentado hablar en bastantes ocasiones este año con él, me había acercado a su casa para charlar con él, pues lo de siempre, para comentar o para ver qué tal estaba todo. Entonces no lo conseguí, por unas cosas o por otras”.

Entonces, cuando tuvo la información lanzó este comunicado y “tuvo una repercusión mucho mayor de lo que yo pensaba”. Ha contado que le llamaron desde “todos” los medios de comunicación. “Yo sinceramente he preferido no hablar por simplemente para que no se malintencionara nada, no se malentendiera nada. Entonces, he dicho 'la primera vez que hable va a ser con mi 'jefesito' Carles' y tampoco tengo mucho más que decir”.