Mundial de Qatar: la primera setmana, amb Julio Salinas

Parlem amb l'exfutbolista Julio Salines sobre la primera setmana del Mundial de Qatar 2022 i el paper d'Espanya. En una conversa al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, Carme Barceló i Pitu Abril, parlem de la cita mundialista i del paper de la selecció espanyola, després de l'empat a 1 contra Alemanya que la manté com a líder del grup en solitari.

L'exfutbolista creu que el plantejament i l'alineació dels germànics va estar condicionat per la por que tenen a La Roja. "La forma de jugar la fas mirant al contrari. Ens tenen por. Condicionen la forma de joc al voltant nostre", ha argumentat. En aquest sentit, creu que Luis Enrique va iniciar sense la referència de Morata per inquietar als centrals alemanys.

Salinas considera que la primera part va ser molt bona, però que l'esforç físic es va notar en la segona i la marxa de Gavi va suposar una baixada de l'equip. "A mi em va agradar Espanya. També tenia Alemanya la necessitat de guanyar", ha dit per posar en valor el partit. "Hem de tenir una mica de mèrit", ha insistit.

Ara el seleccionat afrontarà el darrer partit de la fase de grups contra el Japó, però l'exfutbolista ha assenyalat que a Espanya potser li convindria més acabar com a segons de grup, davant els possibles rivals amb els quals es podria creuar després. "Per mi, molt millor. El biscotto. Si perdem contra el Japó, quedaríem segons", ha considerat, assenyalant que el risc és que Costa Rica guanyi a Alemanya.

Tot i els resultats "increïbles" que hi pot haver en un mundial, l'actual comentarista esportiu diu que "al final, sempre es classifiquen els mateixos". "Argentina va estar al límit del precipici i es classificarà. Alemanya no ha jugat res i al final ho tenen a la seva mà. Es classificarà i té uns encreuaments més fàcils que els d'Espanya, i ja veurem on arriba", ha argumentat.

Salinas també ha dit que és "molt complicat" eliminar Espanya, el que "no vol dir que juguis contra Brasil als quarts i puguis quedar eliminat". Però creu que tenim una secció que "il·lusiona" i "això és el més important".

Luis Enrique, lideratge i crítiques Salinas també ha defensat clarament el paper de Luis Enrique al capdavant de la Selecció Espanyola de Futbol. Defensa el seu lideratge, un rol que creu que ha d'assumir el tècnic. "M'agrada perquè té personalitat. Sempre crida al jugador més convenient per la selecció", diu. Reconeix que és una mica aspre en les rodes de premsa i que alguns el veuen com un prepotent. "El que no m'agrada és que un entrenador arribi a la roda de premsa i sempre digui el mateix. Ja saps les respostes", ha justificat. "A mi em sembla simpàtic. És una forma de desvirtuar una mica el tema del futbol", ha dit sobre el fet que ara hagi apostat per fer directes a través de Twitch, un altre dels fets que se li critiquen.



