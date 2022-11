Mundial de Qatar: comentem la primera setmana amb Julio Salinas

Parlem amb l'exfutbolista Julio Salines sobre la primera setmana del Mundial de Qatar 2022 i el paper d'Espanya. En una conversa al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, Carme Barceló i Pitu Abril, parlem de la cita mundialista i del paper de la selecció espanyola, després de l'empat a 1 contra Alemanya que la manté com a líder del grup en solitari. L'exfutbolista creu que el plantejament dels germànics va estar condicionat per la por que tenen a La Roja. Veu "molt complicat" eliminar Espanya: "La selecció il·lusiona. Això és el més important". Però defensa un biscotto contra el Japó. I defensa el lideratge de Luis Enrique a la selecció espanyola i creu que és criticat per la seva forma de ser.