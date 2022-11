Juan Avellaneda, presentador de ‘Fet a mà’, viatja fins al barri de Sant Andreu de Barcelona per a conèixer la Carla Busquets, una restauradora de llibres i llibretes que va néixer amb unes tisores a la mà. Actualment, ha muntat el seu taller d’enquadernació després d’anys de formació en la creació i cura dels llibres a escoles de disseny i especialitzant-se amb el màster de conservació de llibres al Camberwell College of Arts, a Londres.

Els llibres són un dels nostres grans tresors i a molts ens agrada viure envoltats d’ells. Són objectes que formen part de la nostra vida i sovint pocs sobreviuen mudança rere mudança. Mantenir-los en bon estat, no sempre és fàcil. L’envelliment és un procés natural del llibre i difícilment el podem aturar. Malgrat això, sí que podem evitar fer algunes accions per aconseguir que ens acompanyin tota la vida o com a mínim ho facin en el millor estat possible.