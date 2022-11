La familia se ha convertido en la protagonista de la última edición de la temporada de ‘La Gran Confusión’. La actriz y bailarina Mónica Cruz es invitada al programa para hablar de la suya y de su concepción genérica de las relaciones familiares. Comparte plató con los analistas Samantha Hudson, Gonzalo Miró, Lorena Vázquez y Andrés Torres.

La actriz, que ha participado entre otras en las series “Águila roja” o “UPA Dance”, explica su decisión de formar una familia monoparental en un momento de vida en que pensó que ideal para la maternidad. Mónica cuenta que, a pesar de haber tenido varias relaciones sentimentales sólidas, la más notoria de las cuales con el actor Miguel Ángel Muñoz, con el que había compartido reparto, no había encontrado la pareja ideal para consolidar el proyecto de familia.

La hermana de Penélope Cruz argumenta que la decisión de la maternidad requiere de mucha valentía, con independencia de la familia en la que los hijos tengan que crecer. Por eso, reflexiona, el hecho de ser madre es más importante que el de formar una pareja y ese razonamiento le llevó a tomar determinación de asumir ser madre soltera sin tener una pareja estable con la que formar una famlia tradicional.

La actriz y bailarina Mónica Cruz, en `La Gran Confusión¿ dedicado a la familia Jose Bellido · LiliArtphoto La Gran Confusión

Viendo que el tiempo pasaba y su reloj biológico seguía corriendo, y teniendo en cuenta que hombre ideal no llegaba, Mónica Cruz tomó la decisión de afrontar ser madre soltera. Para ella, según confiesa, la maternidad era un sueño al que no quería renunciar ni quería posponer. Reflexiona que en el momento en que decidió hacerlo no quería supeditar la formación de su propia familia a la aparición en su vida de una pareja idónea.

Mónica Cruz habla de su experiencia como madre soltera Jose Bellido · LiliArtphoto La Gran Confusión

En enero de 2013, por tanto, se hizo público que Mónica Cruz había recurrido a la inseminación artificial para quedar embarazada. El embarazo prosperó y el 14 de mayo de ese mismo año nació Antonella Cruz, que hoy tiene nueve años y que se lleva muy bien con sus primos, puesto que viven en la misma calle y se están criando juntos.

03.38 min La gran confusión - Mónica Cruz habla de su famillia monoparental

La buena relación entre los Cruz y los Bardem

Durante la entrevista, la actriz también relata las excelentes relaciones que mantiene tanto con su hermana Penélope, como con la familia de ella, los Bardem. De hecho, se llevan tan bien que incluso llevan a cabo muchas actividades juntos, dada la cercanía de las casas de ambas familias.

Además, Mónica cuenta que suelen comer los domingos juntos, por una parte, Mónica y Penélope, y por la otra, el actor Javier Bardem y sus hermanas y que es una reunión dominical que "no perdonan".