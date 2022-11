Envoltat de fils, bobines de seda i agulles, el dissenyador i presentador de 'Fet a mà' Juan Avellaneda, coneix una família de dones teixidores del municipi de La Llacuna, a Barcelona. La Cecília i la Montse González fa més de vint anys que combinen la pintura en seda amb l'art tèxtil i han estat capaces de deixar de banda les inseguretats i tirar endavant la seva pròpia marca des de 2001. "

Per tal de descobrir els secrets de la seda i evitar que ens enganyin en la tria d'aquesta tela, a 'Fet a mà' us desvetllem el truc definitiu: cremar un tros de la roba en qüestió.

La seda és un dels teixits naturals més preuats i amb més utilitats tant a peces de roba com a complements tèxtils. Provinent de la Xina té més de 4.500 anys d'història . Actualment, hi ha múltiples variants d'aquest teixit natural, però també n'hi ha moltíssimes d'artificials.

L'olor de la seda

La seda té la particularitat que quan la cremes, el fum desprèn una olor similar a cabell cremat o a la pell humana cremada, ja que és una fibra proteica. El fet que sigui un teixit proteic fa que reaccioni similar que la nostra pell. Si cremes un tros i l'olor que desprèn és similar al plàstic, t'estan venent seda artificial. Però com no sempre tindrem l'oportunitat de cremar-ne un tros, també cal saber que la seda 100% natural és càlida al tacte. Si fregues la roba i no desprèn calor, estaràs davant d'una de sintètica.

Fet a mà - Empoderament RTVE Catalunya

Analitzar la tela amb el tacte també és revelador, ja que la suavitat del teixit en el cas de la natural és molt més elevada que la sintètica.

Finalment, un truc a tenir en compte és la brillantor de la peça. Normalment, la seda natural no brilla en excés i quan la poses sota la llum no brilla de forma uniforme. En canvi, la seda sintètica brilla de manera artificial i sota la llum es veu tota igual amb la mateixa brillantor.

