Quique Dacosta: "Por la calle me llaman chef y no me giro"

Quique Dacosta celebra este mes de noviembre de 2022 los 10 años de las tres estrellas Michelín, la máxima calificación, por su restaurante en Dénia. “Las emociones se aglutinaban en lo que se estaba viviendo”, ha recordado el cocinero en una entrevista en Las tardes de RNE. Ha señalado que estas “se consiguen una vez en la vida, y aunque puedes tener más restaurantes que pueden conseguir, nunca es cómo la primera”.

Una década después lo recordará con una cena en el Hotel Ritz, donde tuvo lugar la ceremonia, el 21 de noviembre de 2022. “Casualmente el tiempo ha movido la coctelera y soy el director gastronómico [del Ritz]. Vamos a celebrarlo Eneko Atxa [también recibió tres aquella noche] y yo haciendo una cena a cuatro manos para amigos y algunos clientes en el restaurante Deessa, que tiene una estrella Michelín y que abrimos hace un año y medio en Madrid”.

Ha explicado que en la alta cocina “tenemos unos códigos, unos lenguajes que se narran con naturalidad y se decodifican con naturalidad entre nosotros” y quiere darlo a conocer entre el gran público. Ha recordado su “ vocación divulgativa continuada porque soy autodidacta y me he formado gracias al conocimiento donado de profesionales y ciudadanos de todo tipo”. “Donar el conocimiento” es uno de sus “motores”, sus “ilusiones” y su “misión”.

El sueño

“Por la calle me llaman chef y no me giro”, aunque “el mundo nos denomina chef”, ha contado Quique Dacosta. Esta es una palabra que “viene del argot de la alta cocina francesa” y es “una manera de llamar al jefe que va más allá del cocinero” y es “el propietario del establecimiento”. Así le empezaron a denominar cuando tuvo su restaurante, “que era uno de mis sueños”. No quería tener uno grande sino simplemente “dar de comer a la gente y ganarme la vida humildemente con ello”.