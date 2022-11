Nico Abad: "Me encantaría ver a Rafa Nadal en MasterChef Celebrity"

Piedra a piedra, Nico Abad fue avanzando en el programa, mientras se ganaba el corazón de la audiencia y de sus compañeros. El periodista deportivo charla con RTVE.es y asegura que "he aprendido a cocinar cosas inimaginables para mí". Nico, después de agradecer el cariño del público, reconoce que le fliparía ver al gran Rafa Nadal como aspirante de MasterChef Celebrity. Aquí tienes toda la entrevista completa:

PREGUNTA: A nadie le gusta quedarse a las puertas de la semifinal, pero en palabras de Pepe Rodríguez, "debes estar muy contento con tu evolución, ha sido muy meritorio", ¿cómo valoras tu paso por MasterChef Celebrity 7?

RESPUESTA: Ha sido una gran experiencia. He aprendido a cocinar cosas inimaginables para mí. Y he descubierto lo complicado que es trabajar en equipo dentro de una disciplina que no es la tuya y que no manejas. Pero sobretodo, he aprendido a ponerle un punto disfrutón a la vida a lo que hago.

P: En tu despedida dijiste que MasterChef te ha hecho reconciliarte con la televisión. ¿Con qué momento de todos los que has vivido en MasterChef Celebrity 7 te quedarías?

R: De todos los momentos que he vivido en MasterChef Celebrity 7 me quedo con uno en el que estaba muy atrapado. La prueba de eliminación en la que había que reconstruir una piña. Llegó un momento que no sabía ni interpretar la receta y sentí como todo el equipo se dio cuenta y Jordi Cruz se acercó a mí para levantarme.

Eso es a lo que me refiero cuando digo que me he reconciliado con la televisión. La televisión es capaz de reflejar lo que está sucediendo sin necesidad de guion. Eso sí, yo, después de trabajar tantos años en televisión, tenía una doble sensación: por una parte, pensaba en lo que estaba haciendo, y por otro lado, pensaba en cómo se vería eso en pantalla. Lo he disfrutado muchísimo.

P: Piedra a piedra has hecho que mucha más gente además de tu hijo, estén orgullosos de ti. Como dijo Jordi, "has sido nuestro deportista de élite en esta edición". ¿Has notado el cariño del público?

R: Sí, desde luego. El cariño de la gente ha estado muy presente. Por los mensajes que me llegan, la gente se queda con mi esfuerzo. El público se identifica contigo al ver que lo das todo en un campo que no es el tuyo. Ahora mismo por la calle, de cada cinco saludos, cuatro son por MasterChef. Y de esos cuatro, tres me dicen "que bien lo haces" y el otro dice "vas a ganar". Este último se equivoca (risas).

P: ¿Te ha dicho algo Juanma Castaño después de tu expulsión?

R: Sí (risas). Me ha dicho que bastante he aguantado. Pero eso sí, me ha felicitado porque no pensaba que aguantaría tanto en el programa.

P: Como periodista deportivo que eres, ¿a qué tres deportistas españoles -en activo o no- te gustaría ver en MasterChef Celebrity?

R: El primero a alguien que no necesita presentación: Rafa Nadal. Luego me molaría mucho ver a Ander Mirambell, que es olímpico español en eskeleton, un deporte donde se tira con la cabeza por delante por un tubo de hielo a más de 200 km/h. Y luego, pues te diré que han sido mucho los deportistas que me han dicho que les encantaría participar en MasterChef Celebrity, como por ejemplo, Ruth Beitia.

P: Qué proyectos profesionales tienes para el presente/futuro

R: Sigo centrado al 100% en mi canal de Twitch. Estoy entregado a mi comunidad allí, porque creo que las plataformas nuevas son el futuro de la comunicación.