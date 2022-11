L'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, veu un "problema" que segueixen molt preocupats per com els jutges interpretaran la nova llei que substitueix el delicte de sedició: "Si analitzo tècnicament aquest text, és menys repressiu que l'anterior" En aquest sentit, considera que tot i que s'elimina el delicte de sedició "de cop", destaca que totes les conductes del text nou "són idèntiques que les de l'antic".

En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga insisteix en el paper dels jutges i el Tribunal Suprem. L'advocat diu que la reforma del delicte de sedició reconeix la desproporció de la pena i els dona raons en alguns arguments. Alhora, segons Van den Eynde, creu que "rebaixa la pressió a escala internacional", ja que no hi ha un escenari de penes llargues de presó.

"Estem en aquesta balança, una part ens ajuda, ens dona la raó i arguments, i una ens perjudica, ja no estem davant les instàncies internacionals amb una repressió tan forta", detalla. Què pesarà més a la balança, ha dit, no es pot saber.

Què passarà amb els afectats?

L'advocat diu que els processats com la Marta Rovira o només condemnats per sedició hauran d'instar a la revisió després de la reforma. No obstant això, Van den Eynde ha tornat a insistir a dir que no saben "com ho aplicaran els jutges" i que el Tribunal Suprem farà "el que tothom està dient: veure si ho encaixa en un altre delicte".

L'expert en dret penal creu que la derogació de la sedició no permet revisar les penes de presó: "En haver-hi un indult, no tens dret a què et revisin una condemna, està anul·lada", ha dit. Pel que fa a la inhabilitació, com que els seus clients també estan condemnats per malversació, "segurament tampoc es podrà revisar". "Això és el que sabem ara de la llei", ha puntualitzat.