Van den Eynde: "El text és menys repressiu que el delicte de sedició"

Andreu Van den Eynde assenyala problema és que segueixen molt preocupats per com els jutges interpretaran la llei nova que substitueix el delicte de sedició: "El text és menys repressiu", reconeix l'advocat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, diu que la reforma del delicte de sedició reconeix la desproporció de la pena, mentre rebaixa la pressió a escala internacional: "Estem en aquesta balança, una part ens ajuda i una ens perjudica", detalla. L'advocat també diu que els processats i condemnats per sedició hauran d'instar a la revisió després de la reforma, però que el Suprem farà "el que tothom està dient: veure si ho encaixa en un altre delicte". I creu que la derogació de la sedició no permet revisar les penes de presó i inhabilitació: "En haver-hi un indult, no tens dret a què et revisin una condemna, està anul·lada".