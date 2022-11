La Policia Nacional ha detingut dues persones, a la comarca del Berguedà, que organitzaven rituals xamànics orientats al consum de substàncies psicòtiques prohibides com l’ayahuasca. L'ús d'aquestes substàncies funcionava com a eina de captació i control dels assistents, així com a font de finançament de les activitats dels organitzadors. En alguns casos, les substàncies eren emprades com a teràpia substitutiva de la medicina convencional, cosa que facilitava la manipulació mental dels consumidors.

L'ayahuasca és una droga originària de l’Amazones que va aterrar a Espanya fa tres dècades. El seu consum, però, està vivint un boom des de fa quatre anys. La gent que hi ha al darrere d'aquest negoci ven aquesta substància com a "eina contra els trastorns de salut mental" o per "combatre les addicions". Però, quins perjudicis pot comportar el seu consum? Què coneixem d'aquesta droga? Quina és l'experiència dels qui l'han consumit?

Què és l'ayahuasaca? L'ayahuasca és una substància psicòtica en forma de beguda utilitzada pels xamans com una “medicina tradicional”. A Espanya està prohibit el seu consum i la seva distribució, tot i que fa pocs anys es va popularitzar als EUA i a Europa, sobretot, per fer "teràpies naturals". Els primers relats en els quals es troba la paraula ‘ayahuasca’ provenen de dos missioners jesuïtes que van viatjar per la zona del riu Napo. En els seus relats s'esmenta l'ús d'aquesta substància amb finalitats curatives i endevinatòries. Existeix un relat anterior en el qual es parla sobre un "brevatge diabòlic". Banisteriopsis caapi i la Psychotria viridi, plantes típiques de la zona S'elabora a través de la decocció de la Banisteriopsis caapi i la Psychotria viridi, plantes típiques de la zona. Aquestes tenen una acció al·lucinògena que provoca un augment en la percepció de les sensacions. Segons alguns testimonis, la substància obre determinades portes del nostre cervell que ens permeten accedir al subconscient. Des de traumes a experiències conflictives que s’han emmagatzemat en una part de la nostra ment, per tal que no percebem el dolor. Segons els professionals de les teràpies naturals, aquestes experiències continuen presents en el nostre dia a dia, condicionant-nos. La ingesta de l'ayahuasca, però provoca en el cos efectes immediats, com nàusees, vòmits, diarrea i sudoració excessiva. El xaman que practica el ritual interpreta això com l’expulsió de traumes, pors i bloquejos.

Riscos de l'ayahuasca En molts casos, els organitzadors de rituals on es fa servir aquest tipus de substàncies aprofiten el creixent interès que desperta aquesta infusió per fer caixa. Això exposa als usuaris a diversos perills. A Catalunya operen almenys 90 sectes No és el més comú, però s’han vist casos de persones en bon estat de salut que no han reaccionat de forma positiva al consum de l’ayahuasca i han acabat perdent la vida. De fet, el seu nom en quítxua significa “vinya de la mort”. Altres efectes secundaris del seu consum poden ser l’ansietat, el pànic, la distorsió de la realitat i els vòmits. També s’han conegut casos de robatoris i abusos sexuals per part de persones que s’aprofiten de la víctima durant el procés al·lucinogen.