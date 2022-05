Una secta esotérica arruinó a este empresario. Un contacto de negocios de total confianza le introdujo en el grupo, nunca imaginó la manipulación mental a la que iba a ser sometido. Javier nunca había hablado de ello ante una cámara. No es nada fácil. Para él, sigue siendo una experiencia dura, pero quiere que su testimonio sirva para evitar que otros caigan en lo mismo.

Pregunta.- ¿Cómo era tu vida antes de entrar en este grupo sectario?

Respuesta.- Yo era una persona idealista.Todas las cosas van bien en la vida pero te falta algo y empiezas a entrar en ciertos grupos de mejora personal. Eres más joven, un poco ingenuo, y quieres mejorar como persona y ayudar a los demás. Empiezas a investigar y a ir a ciertos cursos, aparentemente muy atractivos, de buenos comunicadores. Estoy hablando de biodescodificación, gente como pueden ser Susan Powell o Jodorowsky. Ese fue el comienzo.

P.- ¿Cómo entras en una secta esotérica?

R.- Yo entro engañado a través de un contacto de negocios. Me presentan a un supuesto gran empresario que tiene conocimiento de ti porque le han dado referencias, y es el primer paso para caer. Entonces te van introduciendo poco a poco de una forma muy sutil. Sigues siendo escéptico hasta que llegas a ciertos pasos o aceptas una ceremonia en la que suceden cosas que cambian tu sistema de creencias.

P.- ¿Esas ceremonias cómo son?

R.- Son tétricas. Literalmente te pueden dejan sin comer durante horas. Hay animales, hay sangre, hay supuestos espíritus. También te hacen cortes que tú desconoces cuando vas. Cortes en la piel o ciertas partes que, a día de hoy, sé que te están metiendo algún tipo de psicotrópico que te hace tener alucinaciones. sobre todo a los que desconocemos ese tipo de drogas. Yo, al menos, lo desconocía. Todo adaptado a un entorno que hace que se abra tu sistema de creencias, que aceptes lo que se te está diciendo y que creas que todo es verdad. Ese momento es muy difícil de comprender para alguien que no ha estado allí, pero cambia todo.¿Hasta que punto? Que si tú me dices que este vaso de agua es azul, yo te diría que es azul porque te conviertes en una ovejita.

P.- ¿En ningún momento os dicen que van a utilizar ese tipo de sustancias?

R.- Claro, tú no sabes nada. Tú vas con la confianza de una persona que, en teoría, supuestamente quiere tu bien.

P.- La clave de estos grupos es que inicialmente te hacen sentir especial, para conseguir tu confianza y engancharte de alguna manera…

R.- Sí, realmente todas las sectas funcionan exactamente igual. Se basan en varios principios. Uno es el miedo, otro es la adulación. Como tú dices, el hacerte sentir que eres mejor que los demás. Pero no porque seas mejor, sino porque pueden hacerte pensar que tienes un don especial. Alimentan tu ego.

P.- ¿Qué era lo que lo que en teoría el grupo te decía que podía aportar a tu vida?

R.- Te prometen que vas a obtener estos dones y vas a poder ayudar a la gente. Fíjate que, en el fondo, te están atrapando por idealismos que tenemos las personas. De hecho hay que ser consciente de que en las sectas cae gente de todos los tipos sociales y culturales. Se podría decir que hay una secta para cada tipo de persona y mente. Al final sacan lo peor de ti.

P.- Uno de los principales objetivos de estos grupos es que tú te dejes llevar, que tu anules tu parte racional, ¿no es así?

R.- Claro. Emocionalmente tú estás enganchado al grupo, a la persona, etc. Aunque racionalmente tu cerebro puede estar viendo realmente lo que sucede, pero queda totalmente anulado. ¿Qué quiere decir? Que por mucho que veas que te están arruinando, que pueden -en algunos casos- estar abusando de la persona, lo que te imaginas da igual porque estás tan enganchado emocionalmente que queda totalmente anulada la parte racional. Y esa también es la clave para salir de una secta.

P.- En estas ceremonias había sacrificio de animales y tú precisamente eres amante de los animales. ¿Cómo vivías estas situaciones? ¿Lo normalizabas?

R.- No, no lo normalizas nunca. Lo que pasa es que lo aceptas porque estás manipulado. Vamos a decir que lo consideras como un mal menor. Aunque hay límites. Por ejemplo, matar a alguien o abusar de alguien. La mente sigue teniendo unos anclajes muy claros, pero el resto... arrasan con ellos. En estas ceremonias se usan animales; es muy habitual en Cuba pero en España también. Usar animales es una forma de… yo lo llamo la cultura del miedo, porque en el fondo la sangre, culturalmente, es un tema muy complejo y, psicológicamente, en el cerebro impacta mucho. Es un cóctel molotov para la mente.

P.- ¿También consiguen manipular a las personas utilizando objetos de poder? ¿Qué son exactamente?

R.- Sí, esto es un concepto muy importante para entender psicológicamente este tema. Concretamente en esta secta te dan unos supuestos santos que son piedras y objetos similares. Lo que pasa es que han pasado por una ceremonia. Esos objetos para una persona como tú son piedras, pero para una persona que ha pasado por estas ceremonias y al que le han cambiado el sistema de creencias... Crees que ahí hay algo, una deidad, un espíritu. Entonces, ¿qué valor tiene ese objeto para ti? Nada. Para mí: Todo. De hecho, abusan de esa parte, porque ya en el momento en que te dicen que si tiras eso enfermarás, te morirás, te volverás loco... estás manipulado.

P.- ¿Qué perfiles encontramos en estos grupos?

R.- Hay médicos -que trabajan en la Seguridad Social o en la privada-, enfermeros titulados... hay hasta psicólogos. Solo hay que mirar un poco la historia y hay sectas casi individuales. Conozco casos de sectas de dos o tres personas, pero el sectario hace lo que quiere con las personas.

P.- ¿Qué es lo que más te ha impactado de la experiencia que has vivido?

R.- A mí lo que más me ha impactado personalmente es que ni me imaginaba que pudiera haber personas con tanta maldad. Ese es el resumen. En ese sentido, yo he sido ingenuo. No pensaba que puede haber gente capaz de cualquier cosa para conseguir sus objetivos, que son económicos, de poder o, en el peor de los casos, de abuso sexual. Este último no es mi caso.

P.- ¿ En qué momento empiezas a tener una dependencia del grupo? ¿Cuándo tú dejas de ser tú?

R.- Empiezas a tener dependencia cuando tienes la confianza total. Cuando pasas por este tipo de ceremonias empiezas a creer absolutamente todo. En ese momento te conviertes en una ovejita del grupo. Aunque cuando estás fuera del grupo llevas una vida como la de una persona aparentemente normal.

P.- ¿Tú llegaste a alejarte de la familia y los amigos?

R.- Sí porque es la primera técnica que usan todas las sectas. Hay que alejarte de las personas que te aprecian, que te quieren de verdad, porque así tienen el control absoluto. ¿Cómo lo hacen? Poniéndote en contra de ellos. De hecho, usan estrategias como las que se usan en la guerra, como las que usan los políticos. Divide y vencerás. Os pongo ejemplos entre personas. Tú llegas a fulanito y le dices que menganito está hablando mal de él y llegas a menganito y le dices que fulanito está hablando mal de ella. Te ganas la confianza de los dos, enfrentas a las dos personas y tienes el control de las dos. Hay otras técnicas, como puede ser la de 'te machaco y luego te premio'. Son técnicas psicológicas que te van minando. Yo me fui alejando de la familia, porque es la primera estrategia que usan debido a que la familia es el pilar de la estructura de una persona, la que da estabilidad ante cualquier problema. ¿Quién es la primera o las primeras personas que ven dónde te estás metiendo? La familia. A ellos hay que eliminar.

P.- ¿Tus padres detectaron donde te estabas metiendo?

R.- Rápidamente supieron dónde estaba. Los padres tienen un instinto de protección que no lo pierden en su vida.

P.- ¿Qué te decían?

R.- Da igual lo que te digan porque tú no lo ves. Al contrario, es contraproducente. Si te intentan apartar de ese grupo tú vas a hacer lo contrario, te vas a separar más de ellos. La clave para ayudar a salir a una persona de un grupo así no es criticar ni enfrentarse a su hijo, porque va a conseguir el efecto contrario, sino que la persona sepa que la familia está ahí. Ellos son uno de los pilares que después necesitará para volver a estructurar su vida.

P.- ¿En estos grupos la crítica no se contempla?

R.- Nunca. Es más, en el caso de esta secta se habla de padrinos y, los que pasan estas ceremonias, son ahijados. Cualquier cosa que digas que vaya en contra del de arriba estás faltando el respeto. Entonces te machacan. Es otra de las técnicas de manipulación.

P.- ¿En tu caso, pasaste a vivir por y para el grupo?

R.- No, yo tenía mi vida, mi trabajo, mis cosas, lo que pasa es que se mezcla todo. De hecho, parte de la estafa y ruina económica que me provocaron fue por mezclarlo todo. Obviamente para sacar el máximo beneficio económico. Las técnicas son muy sencillas. Si yo llego y te digo "oye, tienes una moto, la tienes que vender porque vas a tener un accidente y te vas a matar". Eso, aparentemente, puede ser algo bueno. En ese momento piensas "me están ayudando o me están salvando la vida". Pero la triste realidad es que lo que quieren que hagas es liquidar una propiedad porque es la única manera en que se lo puede llevar. No se pueden llevar la moto, lo que les interesa es el dinero. Poco a poco te van minando. En mi caso me dijeron que tenía que vender hasta la casa. Esta gente suele conocer muy bien las leyes y hasta dónde pueden llegar.

P.- ¿Tú llegaste a vender tu casa?

R.- No, pero la moto sí.

P.- De alguna manera te invitan a vender todo lo que tienes para conseguir dinero líquido. ¿No ves que te están arruinando?

R.- Lo ves, pero lo justificas. Tú eres capaz de ver que te están arruinando, igual que eres capaz de justificarlo convenciéndote de que el dinero no tiene importancia, de que es una prueba… Lo estás viendo, pero la parte emocional es tan fuerte, el enganche es tan fuerte, que queda anulado.

P.- Tú tenías un negocio, eres empresario. ¿En esa ruina de cuántos dígitos podemos estar hablando?

R.- En mi caso la ruina fue de seis dígitos entre lo que se llevó, los consejos que seguí y muchas otras cosas. De hecho, puedo decir que me costó siete años salir adelante.

P.- Siete años, porque además de perder económicamente, tuviste que cargar con una deuda importante.

R.- Si eres una persona normal te sacaran el dinero. Si la persona tiene una empresa, entonces podrán sacar más dinero porque el empresario se puede empeñar. En mi caso concreto, no es que te quiten lo que tienes -que te lo quitan todo- es que te quitan lo que no tienes porque te endeudas. He salido de esta situación trabajando muy duro. Más de 12, 14 y hasta 18 horas. Muchas veces de lunes a domingo. En mi caso, los pilares para salir han sido tres. Uno, mi fe cristiana; que me ha puesto con los pies en la tierra. Otro, la familia; el tener una familia que sabes que está ahí para lo que necesites, no tiene precio. Y otro, el trabajo; porque el trabajo en el fondo dignifica. Y, aparte, el estar tan ocupado de llegar agotado, sentarte en el sofá y quedarte dormido. No tenía tiempo para pensar.

P.- ¿Qué sentimientos ha despertado en tí esta experiencia?

R.- Es como un arcoiris. Cuando eres consciente de que has sido manipulado, que has sido maltratado, que estás como una piltrafilla... Rabia, ira... Lo siguiente es ansiedad, porque compruebas hasta dónde ha llegado la estafa. Una vez que fui consciente, tuve que tomar ansiolíticos. Mi cabeza se volvía loca sólo de pensarlo. Estás tan destrozado que lo primero que te sucedes es que no te perdonas; porque todos tenemos nuestro ego, nuestro orgullo, y piensas "¿cómo he podido ser tan imbécil?". No te perdonas.

P.- Con el paso de tiempo, y ya recuperado, ¿cómo lo ves ahora?

R.- Es curioso porque en el primer momento es como un éxtasis de la libertad. Piensas, "por fin me libré de esto". Pero sabes perfectamente que estás metido en una porquería absoluta. A día de hoy siento lástima por estas personas. Me dan pena. Me da lástima lo que hacen con sus vidas y lo que hacen con los demás, pero tienes que perdonar a esa persona. No estoy diciendo que vayas a ser su amigo, ¡cuidado! Cuanto más lejos, mejor. Pero tienes que perdonar, si no, no puedes pasar página. Es clave.

P.- ¿En qué momento decides salir de la secta?

R.- Los líderes de estos grupos son muy egocéntricos, son mentirosos patológicos y, aunque ellos mismos se creen sus propias mentiras, hay olvidos que luego saltan. Sucedió una cosa que no puedo contar y que me abrió los ojos. Vi claramente que me había engañado.

P.- ¿Sufriste amenazas al intentar salir de esta secta?

R.- Siempre hay amenazas, siempre. Ya sean verbales, por teléfono... Acordaros de "los objetos de poder" que ya te están amenazando, que si los tiras te vas a morir…. De hecho, empiezas a vivir el día que coges esos objetos y los tiras a la basura. Ese es el primer día que puedes decir "acabo de salir".

P.- ¿Uno puede recuperar su vida tras pasar por una experiencia así? ¿Se puede salir y estar bien psicológicamente?

R.- Es durísimo, pero se puede salir. Se puede ser feliz y se puede, incluso, aprender de ello. De todo en esta vida se pueda aprender, incluso de lo malo. Esta recuperación no se consigue en un día ni en dos, son años. Es muy duro para una persona que ha vivido esto, contarlo. Suele dar vergüenza a la persona o a su familia. En mi caso mi madre me ha apoyado.

P.- Es la primera vez que aceptas que te entrevisten y además a cara descubierta, ¿por qué?

R.- El único motivo que tiene esta entrevista es por si las palabras que he dicho pueden ayudar a una sola familia, entonces bienvenido sea.