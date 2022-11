El pasado miércoles se estrenó en La 1 y en RTVE Play Sin límites, la ficción que recrea cómo fue la primera circunnavegación a la Tierra con tres de sus seis capítulos. Su reparto es uno de los grandes reclamos, pues cuenta actores con una reputada carrera internacional, como es el caso de sus protagonistas, Álvaro Morte y Rodrigo Santoro, sus protagonistas, así como nacional. ¿Quieres saber qué actores son? ¡Te contamos quiénes forman el elenco de Sin límites y en qué series de RTVE Play puedes verlos!

Rodrigo Santoro

Él inició la expedición que terminaría dando la vuelta al mundo. Fernando de Magallanes está interpretado por Rodrigo Santoro, un actor brasileño y el más internacional del reparto. Porque no, no le puedes ver en ninguna otra serie española, además de Sin límites, pero su cara te sonará de otras ficciones como Lost, Los 33, 300 o Love Actually. ¿Ya recuerdas a quién interpretaba en la mítica película que vemos todas las navidades?