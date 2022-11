Una quarantena de treballadors en actiu que l'empresa Twitter té a Espanya han rebut un correu en el qual se'ls anuncia que es procedirà a retallar llocs de treball, i se'ls insta a esperar a rebre una comunicació sobre aquest tema. Tot plegat, després que el nou propietari de la companyia, Elon Musk, va justificar els acomiadaments en assegurar que la tecnològica perd quatre milions de dòlars al dia.

Segons la legislació internacional, els acomiadaments d'empleats fora dels Estats Units, com és el cas d'Espanya, es regiran per les legislacions nacionals de cada país. El secretari General d'UGT, Pepe Álvarez, ha titllat la quarantena d'acomiadaments de Twitter a Espanya, de "nuls" i ha acusat l'actitud del nou propietari, Elon Musk, de xulesca: "Hi ha ignorància i prepotència. Aquests multimilionaris pensen que poden fer el que volen".





En una entrevista al Cafè d'idees de La2 i Ràdio 4, Álvarez ha avançat que creu que l'empresa tecnològica intentarà posar diners damunt la taula: "Hi ha algun contacte i hem de veure com acaba".

El líder sindical ja va advertir a Twitter Spain SL que la legislació espanyola obliga a obrir un període de consultes, a negociar 15 dies i a comunicar a l'autoritat laboral un acomiadament col·lectiu, com el que els treballadors temen que es dugui a terme en l'empresa.

Així ho va assenyalar Álvarez aquest diumenge en el seu compte oficial de Twitter, després que la trentena d'empleats de la xarxa social a Espanya manifestessin a Efe que temen "l'extinció" de la plantilla de la companyia en el territori nacional, per la qual cosa s'estan organitzant per a buscar assessorament legal.