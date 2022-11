Serveis informatius Ràdio 4

UGT denuncia la il·legalitat dels acomiadaments de Twitter a Espanya

01:05

El sindicat denuncia que el propietari de Twitter, Elon Musk, no ha seguit la legislació vigent a Espanya i, per tant, als treballadors no se'ls pot acomiadar com ho ha fet l'empresari