Els aeroports de Catalunya, Balears, Aragó i Navarra han suspès tota la seva operativa, tant de sortides com d'aterratges, entre les 9.40 i les 10.20 hores, a conseqüència de la reentrada no controlada d'un coet xinès en l'atmosfera, que ha afectat l'espai aeri d'aquestes comunitats. Al voltant de les 10.30 hores d'aquest divendres, començava a poc a poc a restablir-se el trànsit aeri en els aeroports afectats.

La suspensió de les operacions aèries ha afectat l'aeroport de Barcelona-El Prat i a uns altres de Catalunya (Reus-Tarragona), així com de les Illes Balears, Aragó i Navarra. En concret, 157 vols s'han vist afectats per retards a Barcelona (66 tenien més de 15 min d'espera). A Girona, hi ha hagut dos vols amb d'una hora i mitja de retard i no hi ha hagut cap vol afectat a Reus. Aquest divendres a Barcelona hi ha 759 vols programats. Per tant, un 20 % dels vols programats a Barcelona s'han vist afectats.

Es tracta d'un coet que va llançar la Xina aquest dilluns per posar a l'òrbita l'últim mòdul de la seva estació espacial. És el quart i últim coet Long March 5B (CZ-5B) que ha llançat des del Centre de Llançament Espacial Wenchang (Hainan), que és el que s'ha detectat aquest divendres reentrant en l'atmosfera de manera incontrolada.

L'objecte CZ5B té una massa estimada que oscil·la entre 17 i 23 tones, la qual cosa el converteix en una de les restes més grans que han tornat a entrar a l'atmosfera en els últims anys. Per aquest motiu, mereix un seguiment acurat, segons l'Agència de seguretat aeronàutica de la Unió Europea.

Els experts del servei de vigilància i seguiment espacial de la Unió Europea han estimat que els residus generats per l'objecte esmentat probablement tornaran a entrar a l'atmosfera de manera incontrolada el 4 de novembre de 2022. Com que es tracta d'una reentrada incontrolada, les autoritats no saben fins a últim moment predir amb exactitud la trajectòria dels residus ni on cauran les parts. Una predicció detallada podria estar disponible només unes hores abans de l'impacte.

“Seria més probable que et toqués l'Euromillones. Però s'han de prendre les mesures“

"El coet és un perill per als habitants de la península Ibèrica", ha assenyalat el divulgador científic Javier Pedreira en una entrevista al Cafè d'idees que el coet xinès suposa un perill real. "Seria més probable que et toqués l'Euromillones. Però s'han de prendre les mesures", assegura que no hi ha marge per advertir a la població un cop el coet xinès entri a l'atmosfera pels canvis de densitat i els vents.

Segons l'Agència de Seguretat Aèria de la Unió Europea (EASA, les seves sigles en anglès), es desconeixia la trajectòria exacta del coet, encara que la zona potencialment afectada és l'espai aeri del sud d'Europa.