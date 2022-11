Josep Maria Argimon: "Em faria ilÂ·lusiÃ³ ser el segon de Trias"

L'exconseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon, admet que li agradaria ser el segon d'una candidatura per Barcelona encapçalada per Xavier Trias: "No puc dir que no. A qui no li faria il·lusió ser segon de la seva ciutat?". Argimon matissa que no descarta "mai res", però que té altres opcions "molt madures" que no tenen a veure amb la política. En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, Josep Maria Argimon detalla que té pendent una trobada "o una conversa per telèfon amb Xavier Trias" i que es decidirà abans no acabi el mes: "Estic valorant opcions. En tinc alguna molt avançada".

“☕ Josep Maria Argimon admet que li agradaria ser el segon de Xavier Trias.



��️ "No puc dir que no. A qui no li faria il·lusió ser segon de la seva ciutat?"



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/duniSVyjeR“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 4, 2022

38.04 min Xavier Trias: "No em presentaré a les primàries de Junts"

Argimon ha valorat la feina de l'alcaldessa Ada Colau dient que "és una bona alcaldessa i ho fa bé" però afegint que està convençut que Xavier Trias "ho faria millor". L'exconseller de Salut diu que ahir a la nit es va veure amb Trias en un acte públic i que van quedar per veure's "un dia d'aquests": "Sovint li he demanat consell per moltes coses".

"Es pot viure amb pressupostos prorrogats" Amb relació a la negociació dels comptes de la Generalitat pel 2023, l'exconseller de Salut creu que Catalunya es pot permetre una pròrroga de pressupostos, per bé que "no és el millor". "Es pot viure amb pressupostos prorrogats". Argimon diu que hi ha mecanismes per incloure els 3.000 milions extres que vindrien d'Europa i no perdre'ls. Creu que és lícit que Pere Aragonès negociï els comptes amb Salvador Illa i li recorda que tot depèn del que pacti o deixi de pactar: "Estàs negociant, no dialogant". “��️ "Es pot viure amb pressupostos prorrogats".



☕ Josep Maria Argimon creu que Catalunya es pot permetre una pròrroga de pressupostos, per bé que "no és el millor".



�� https://t.co/MrTxQlFc6k

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/PyFMvwoNRG“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 4, 2022 ERC explora les noves aliances pels pressupostos

Reclamava un "mínim comú denominador del 52%" Josep Maria Argimon diu que, si hagués estat militant de Junts, hauria provat d'aconseguir "un mínim comú denominador" entre ERC, Junts i CUP: "Hi ha un 52% que busca caminar cap a la independència, que no arribarà demà, però has d'anar fent algun pas". Argimon relaciona la marxa de Junts per Catalunya de l'executiu de Pere Aragonès amb la manca d'estratègia conjunta dels partits que defensen la independència. L'exconseller de Salut argumenta que no es va pronunciar sobre la consulta de si sortir o no del govern, perquè no era militant de Junts: "Des del punt de vista professional, dels projectes endegats, em sap molt de greu". “☕ Josep Maria Argimon diu que, si hagués estat militant de Junts, hauria provat d'influir en altres estratègies.



��️ "Hauria fet el que fos per aconseguir un mínim comú denominador entre ERC, Junts i CUP".



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/AvaWPvndmK“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) November 4, 2022 Argimon afegeix que no hauria continuat de conseller al Govern si Pere Aragonès li hagués proposat: "No m'ho va demanar. No tenia sentit continuar perquè era conseller proposat per Junts".