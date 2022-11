Josep Maria Argimon: "Em faria il·lusió ser el segon de Trias"

Josep Maria Argimon admet que li agradaria participar en una candidatura electoral per Barcelona amb l'exalcalde Xavier Trias: "No puc dir que no. A qui no li faria il·lusió ser segon de la seva ciutat?", ha dit. L'exconseller de Salut explica que està valorant opcions sobre el seu futur i que en té alguna de molt avançada, però que tot ho podria canviar una conversa pendent amb Trias. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, detalla que es decidirà en unes tres setmanes. L'exsecretari de Salut Pública creu que Catalunya es pot permetre una pròrroga de pressupostos, per bé que "no és el millor". "Es pot viure amb pressupostos prorrogats", ha detallat. Adverteix que si l'independentisme no avança junt serà difícil avançar cap a la independència. Assegura que, si hagués estat militant de Junts per Catalunya, hauria provat d'influir en altres estratègies: "Hauria fet el que fos per aconseguir un mínim comú denominador entre ERC, Junts i CUP". Creu que "no tenia cap mena de sentit que continués" a l'executiu com a conseller. I admet que li va saber greu l'anunci de retirada de Gerard Piqué, però confia que tornarà com a president i ho farà molt bé.