Tarragona acull un simulacre d'accident químic

A partir de les 18 h d'aquesta tarda es durà a terme el simulacre de risc químic més gran fet mai a Catalunya. Serà a Tarragona i estan cridats a participar els 65.000 veïns dels cinc municipis del Camp de Tarragona: Tarragona, Vila-seca, la Canonja, Salou i Reus. Practicar el confinament, la mesura més eficaç d'autoprotecció, és la idea principal d'aquest simulacre del Plaseqta.

Avui dimecres, 2 de novembre a les 18.30 hores, és el #SimulacrePlaseqta. Quan sonin les sirenes, t'hauràs de confinar. Configura el teu mòbil per rebre l'avís d'emergència.

El missatge que rebran els usuaris és una alerta i no pas un SMS. Activarà el so del mòbil i no marxarà fins que el receptor l'hagi llegit i aturat manualment . De tota manera, en cada dispositiu es visualitzarà d'una forma diferent.

El sistema Cell Broadcasting dona resposta a l'obligatorietat establerta per la normativa europea de comunicacions electròniques als estats membres per disposar d'un sistema públic per enviar alertes als telèfons mòbils en cas de catàstrofe o emergència greu en una zona.

Marta Cassany , directora de Protecció Civil , ens acosta tots els detalls sobre el primer simulacre massiu d'accident químic d'aquestes característiques. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga , explica com funcionarà, a qui afectarà i com actuar davant d'un accident d'aquest tipus.

Un dels objectius de fer la prova a la tarda és veure com reaccionen tant alguns comerços com les activitats extraescolars . Des de Protecció Civil han reconegut que no saben quin percentatge de la població reaccionarà positivament al simulacre i al confinament, però que aspiren que les empreses abaixin les persianes.

Difusió

Per difondre que es farà el simulacre s'han imprès 40.000 fulletons i 1.300 cartells amb informació sobre la prova i què fer en cas d'accident químic. El material s'ha repartit pels municipis, en col·laboració amb els ajuntaments implicats. Paral·lelament, Protecció Civil també ha preparat vídeos per emetre per televisió i xarxes socials, i falques per ràdio i la megafonia d'establiments comercials. Així mateix, durant tot l'octubre s'han fet xerrades i sessions informatives a la ciutadania i sessions formatives a voluntaris de Protecció Civil, policies i agents cívics.

Alhora, al web de Protecció Civil s'ha penjat un manual per a la població sobre com actuar en una emergència química i que inclou un tutorial per tal que les persones que tinguin un telèfon mòbil antic puguin configurar-lo per rebre els avisos d'emergències com el que es farà servir en el simulacre. Els aparells més nous ja tenen el sistema activat per defecte.

Finalment, i a posteriori, la ciutadania, les empreses i les entitats podran omplir una enquesta en la qual podran valorar el simulacre i detallar com han actuat ells mateixos i si han detectat alguna mancança.