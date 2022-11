El director d'Anàlisi i Desenvolupament Global d'ISGlobal, Rafa Vilasanjuan, es lamenta que no s'està explicant bé les conseqüències del canvi climàtic a la salut: "Els científics ens avisen de fa trenta anys. Estem explicant bé que significa un augment d'un grau i mig?". Vilasanjuan diu que augmentaran els episodis de clima extrems i l'àrea del Mediterrani és una de les més vulnerables. El director d'Anàlisi d'ISGloblal relaciona l'emergència de la Covid amb el canvi climàtic i la percepció que hi va haver a causa de l'augment del nombre de morts: "Hauríem tancat a la població si no hi haguessin hagut morts?".

Rafa Vilasanjuan assenyala que hi ha entre 5 i 7 milions de morts atribuïbles a les conseqüències del canvi climàtic al món



"Les ciutats no són dels cotxes, les ciutats són per viure" Rafa Vilasanjuan defensa el transport públic, anar a peu o en bicicleta i evitar el cotxe a les ciutats com a mesura per frenar el canvi climàtic: "Hauríem de reduir les emissions de combustibles fòssils entre un 5 i un 10% i, en canvi, les estem augmentant entre un 1 o 2% cada any". Vilasanjuan és contundent a l'hora d'assenyalar el cotxe privat com responsable de la contaminació a les grans ciutats: "Les ciutats no són pels cotxes, són per viure". El director d'Anàlisi d'ISGlobal considera que s'han de retirar cotxes a la ciutat i "ens hem d'habituar a l'exercici físic, a fer un, dos o 3 kilòmetres a peu o en bicicleta". “��️ "Les ciutats no són dels cotxes, les ciutats són per viure".



"No hem superat la pandèmia" Amb relació a la situació de la Covid-19, el director d'Anàlisi i Desenvolupament d'ISGlobal recorda que "encara no l'hem superada" i assegura que la incidència és baixa, "perquè tenim unes vacunes molt eficaces". Vilasanjuan alerta dels riscos de creure que ja ha passat: "Si ve una variant diferent de l'òmicron, tindríem una altra onada". Rafa Vilasanjuan diu que arreu del món es podrà acabar amb les conseqüències més greus de la Covid, però no s'acabarà. “☕ Rafa Vilasanjuan adverteix que encara no hem superat la pandèmia, encara que sembli que ja no existeix | @ISGLOBALorg @rvilasanjuan



