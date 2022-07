Els 10 millors moments a Twitter del 'Cafè d'idees'

La temporada del Cafè d'idees ha arribat a la seva fi. La segona campanya a La2 i la tercera a Ràdio4 del programa de Gemma Nierga ha finalitzat amb nous moments per al record, en uns mesos marcats inicialment per la pandèmia del coronavirus i finalment per la guerra d'Ucraïna. Tot plegat ha deixat moments divertits i emotius que l'equip del programa ha volgut recordar abans de marxar de vacances.

I evidentment tot això també ha tingut la seva repercussió a les xarxes, on el Twitter del programa ha superat els 5.500 seguidors. Així és doncs que des de la banda virtual del programa també hem volgut destacar 10 moments de la temporada.

Una de les notícies més colpidores de la temporada ha estat, sens dubte, l'inici de la invasió russa i la guerra a Ucraïna. El Cafè d'idees va viure des del primer moment aquest conflicte bèl·lic connectant amb el terreny, des de diferents punts de vista. Un dels més especials va ser el del fotoperiodista Emilio Morenatti, que acaba de recollir el seu premi Pulitzer 2021 per la feina que va fer durant la pandèmia del coronavirus. A Ucraïna va poder retratar els primers moments de la guerra, així com el drama d'alguns dels mutilats de la zona. En una de les connexions just després de l'esclat de la guerra va detallar com es va viure la primera nit a Kíiv, relatant "escenes quasi bíbliques". "Gairebé no es podia caminar per les duanes. Hi havia molta gent acumulada. Es notava una gran tensió entre la gent, que fins i tot increpaven als terroristes", va detallar sobre la gent que s'amuntegava al metro de la capital.



La població de Kíev es refugia a les estacions de metro. El fotoperiodista Emilio Morenatti ens explica com s'està vivint.



"Què necessària ara i sempre la feina d'Emilio Morenatti. Ens obliga a mirar l'horror que causem els humans amb la nostra estupidesa", va escriure a Twitter la presentadora Gemma Nierga, citant la piulada del fotoperiodista.

A les portes del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, vam connectar amb Vicki Bernadet. Unes de les paraules més replicades de la presidenta de la Fundació Vicki Bernadet van ser les que es referia a l'"error" que es cometia en assenyalar als abusadors sexuals com a "monstres".



"Són com tothom. Són persones amb un molt pes a la família. Mai pensaries això".



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

Destaca que, amb depèn de quins discursos, la gent pot tenir una imatge equivocada: "Són com tothom. Són persones amb un molt pes a la família. Mai pensaries això", va destacar en una entrevista al programa, xocant amb el missatge que en moltes ocasions es dona en aquests casos.

L'enginyera civil Nel·la Saborit va aixecar la llebre al programa obrint una discussió que també va generar moltes reaccions. "Qui controla els mitjans i la gestió de la mobilitat són homes", va defensar al programa, assegurant que es parla molt més del trànsit perquè els usuaris són homes.



"Qui controla els mitjans i la gestió de la mobilitat són homes".



▶️ Recupera-ho a #RTVEPlay: https://t.co/qF54KordF5

Les declaracions van generar múltiples reaccions a Twitter, tant de gent a favor com en contra de les seves declaracions. A més de 24.000 visualitzacions, el clip ha estat repiulat prop de 100 vegades, una quarantena de les quals amb cita, a més de sumar més de 150 m'agrada.

Oriol Mitjà ha estat un dels personatges més mediàtics des de l'esclat de la pandèmia del coronavirus a inicis del 2020. Una de les seves entrevistes al programa va destacar per l'emocionant final que va viure l'epidemiòleg amb Gemma Nierga. Després de les paraules de la presentadora sobre el fons de l'entrevista, Mitjà va reconèixer que li costa fer algunes entrevistes, però que amb ella és més fàcil. "M'he de preparar molt bé les entrevistes, tinc la sensació que em jutjaran. Amb tu és més fàcil, t'estimo des de fa temps", va detallar.



"M'he de preparar molt bé les entrevistes, tinc la sensació que em jutjaran. Amb tu és més fàcil, t'estimo des de fa temps"



La piulada va circular ràpidament per la xarxa social, superant finalment les 30.000 visualitzacions. A més, va tenir molta interacció per part dels usuaris, amb múltiples comentaris, prop de 80 retuits i més de 400 m'agrada.

La llengua i el català a l'escola i a la societat catalana han estat un dels temes més recurrents dels darrers mesos de programa. En una de les darreres entrevistes, Justo Molinero va visitar el programa i es va posicionar clarament al respecte. El conegut locutor i empresari del món de la comunicació va fer una clara defensa del català, assegurant que no cal més castellà a les aules. "El castellà ja s'aprèn de forma natural", va defensar.



"El castellà ja s'aprèn de forma natural".



El vídeo va ser molt comentat, tant de partidaris com de detractors de les seves opinions. Tant és així que ja frega els 400 retuits i més de 1.000 m'agrades, a més de superar les 61.000 reproduccions.

Un dels moments més emotius de la temporada ha estat, sens dubte, el primer retrobament de Chanel amb la seva àvia, després que la cantant catalana guanyés el Benidorm Fest que la va portar a Eurovisió. Ho vam poder viure en directe al Cafè d'idees, i l'artista no va poder evitar que li saltessin les llàgrimes.



"La meva iaia ho és tot!".



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

�� https://t.co/UovTVdoKyw

Chanel es va desfer en elogis amb la seva àvia, amb la qual encara no havia pogut parlar. "La meva iaia ho és tot. Sempre ha cregut en mi", va reconèixer després d'una conversa d'allò més familiar amb la seva estimada àvia. Prop de 80.000 persones han vist ja aquest vídeo a la xarxa social, on també va sumar uns 80 retuits i més de 200 m'agrada.

Un dels altres moments emotius va ser la revelació que la periodista Paloma del Rio va fer al gimnasta Gervasio de Fer, quan va visitar el programa per explicar el seu programa amb les addiccions. "Soc filla d'alcohòlic. Durant molt temps, m'he culpat. Ara estem en pau. T'has de perdonar", va revelar la comunicadora d'aquesta casa. Les paraules van emocionar a l'esportista olímpic, que es va aguantar el plor i va agrair la reflexió de Del Rio: "T'estimo molt, Paloma. Moltes gràcies pel que em dius sempre", va dir De Fer.



☕ La revelació de @PalomadelrioTVE a @gervideferr: "T'estimo molt, Paloma".



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

�� https://t.co/UovTVdoKyw

La franquesa de la periodista va emocionar a les xarxes, que van celebrar les seves paraules. Multitud de comentaris van parlar del moment, que ha estat vist més de 90.000 vegades a Twitter, amb més de 200 retuits i 1.400 m'agrada.

En clau política, una de les reflexions que ha portat més cua és la que va fer l'eurodiputada Clara Ponsatí. L'exconsellera d'Ensenyament va respondre amb un 'Sí' rotund a la pregunta de Gemma Nierga sobre si la independència de Catalunya era tan important com per valdre la vida d'una persona.



"Cadascú ha de saber quin cost ha d'estar disposat a pagar"



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

"No estic dient que hàgim de fer sacrificis humans. Que m'ensenyin una gran causa on no hi ha hagut sacrificis molt importants. Cadascú ha de saber quin cost ha d'estar disposat a pagar", va argumentar al respecte. Com és habitual, les declaracions polítiques tenen molt recorregut al Twitter del programa. En aquest cas, el vídeo arriba ja a les 170.000 visualitzacions. A més dels 200 retuits i els 120 m'agrada, destaca per la multitud de comentaris i repliques que van rebre les paraules de l'eurodiputada de Junts.

Els expolítics Eduardo Madina i Borja Sémper ens van presentar al programa Todos los futuros perdidos, un llibre sobre les seves converses al voltant del que va suposar ETA i de la seva dissolució. La conversa amb Gemma Nierga va deixar molts moments, però un clip va destacar especialment, arribant a ser un dels més vistos de la història del programa a Twitter. "En el model de societat que vaig defensar, sempre ha tingut un lloc per a ells". Aquest titular de Madina en referència als autors del seu intent d'assassinat no va deixar indiferent a ningú, i van ser molts els comentaris que va rebre la piulada, especialment celebrant les seves paraules.



☕ @EduMadina ens revela les seves sensacions davant la sortida de presó dels terroristes que el van intentar assassinar.



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

Les seves sensacions davant la sortida de presó dels terroristes que el van intentar assassinar ha sumat més de 200 retuits i 500 m'agrada, però el vídeo destaca especialment per la gran quantitat de reproduccions: en total, el clip s'ha vist ja prop de 750.000 vegades!