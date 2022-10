El doctor Antoni Trilla augura un augment de casos de contagis de coronavirus, però detalla que l'hivern pot ser quelcom més tranquil per als hospitals. "Si es manté la discrepància entre el nombre de casos al carrer i el nombre de casos ingressats, l'atenció primària patirà més, i el sistema sanitari i les UCI potser tindrem un hivern una mica més tranquil", ha argumentat.

En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, destaca que a alguns països europeus han pujat molt ràpidament la corba de casos de coronavirus, però que ja torna a baixar. A casa nostra, però, hem seguit en xifres per sota, i hi ha la por de si arribarà un pic amb l'arribada del fred.

El cap d'epidemiologia i medicina preventiva de l'Hospital Clínic de Barcelona celebra la millora de la situació epidemiològica i que s'hagi creat "una paret" amb la vacuna que ha aconseguit la ciència i les mesures que va acceptar la gent. "Estem molt millor", ha dit, assegurant que "hem passat pàgina" d'una etapa molt difícil i estem en una fase diferent.

Advertència sobre la grip

Adverteix sobre l'arribada prematura de la grip enguany i diu que s'ha descontrolat en algunes zones. En concret, a Austràlia ha arribat abans d'hora amb certa força, però després ha tingut una temporada "normal". "Això no vol dir que arribi aquí", ha assegurat, insistint que la millor recepta és la vacunació, si així ho aconsella el metge de cada persona.

"Si alguna cosa té és que és imprevisible", ha dit sobre si enguany pot ser més temible que en altres ocasions. Tot i això, Trilla augura que no té "aspecte especial de ser especialment greu", llevat que la variant que ha arribat a Austràlia realment faci més mal i es pugui escapar de la vacuna, segons tot índica. "La vacuna que s'han posat, que és la que ens estem posant nosaltres, fins ara sí que agafa bé aquesta variant", ha dit sobre una millor protecció de la punxada per evitar casos greus.

En aquest sentit, defensa que, als que se'ls hi indiqui així, es posin les vacunes de la grip i de la Covid-19. Insisteix que la gent no ha de tenir por i que no ha donat problemes la doble vacunació, més enllà dels afectes adversos habituals d'una vacunació. "L'important és posar-te les dues. El més pràctic és posar-te les dues quan hi vas i llestos", ha insistit. Això no obstant, ha recordat que aquestes vacunes protegeixen especialment de les formes greus de la malaltia i les complicacions, no dels contagis.

Sobre la convivència de la Covid-19 amb aquest altre virus, els símptomes en els casos lleus de persones que no es considerin de risc s'han de limitar a controlar els símptomes. Pel que fa a la gent gran i amb condicions de risc, sí que és rellevant distingir quin virus tenen per oferir un tractament o un altre. "Té certa importància distingir-los", especialment amb les poblacions de risc i pel sistema de vigilància epidemiològica.

La mascareta al transport públic

Aposta per convèncer en comptes d'obligar a portar la mascareta al transport públic. Considera que tothom hauria de portar la mascareta i posar-se-la quan es donen determinades condicions: un lloc tancat, insuficientment ventilat i on passarem més de 15 minuts. "Si no tens risc, ajudes a no contagiar als altres. És el que hauríem de tenir com a idea fins que no escampi la temporada viral", ha argumentat.

Trilla celebra que els missatges del Govern van i aniran en aquest sentit, i diu que ara falta que la ciutadania ho entengui. "Si expliquem el perquè de la situació, no és cap cosa rara", ha considerat el doctor especialista. Reconeix el proper Comitè Científic Assessor de la Covid-19 (del qual forma part) tractarà el tema de la mascareta, però insisteix que el que cal és que la gent ho entengui.

El nou conseller de Salut

Antoni Trilla també ha defensat la figura del nou conseller de Salut, Manel Balcells: "És una persona que coneix molt bé el sector, té una llarga trajectòria. M'ha semblat sempre una persona ben educada, molt tranquil". El doctor destaca també el seu tarannà "positiu i constructiu" que pot ajudar a resoldre conflictes. I espera que s'entengui bé amb tots els sectors sanitaris, davant un hivern que el sector pot tenir problemes.

El responsable del Clínic assegura que no li van proposar ser conseller, i que tampoc ho esperava. I que, si li haguessin demanat, hauria dit que no. "Sempre he intentat i intentarem posar-nos al servei del conseller, sigui del partit que toqui i faci el que faci. Si ens truquen, donem la nostra opinió. Si no ens truquen, tenim la nostra feina", ha argumentat.