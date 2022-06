Augmenten les consultes psicològiques a joves a Barcelona

A causa de les dificultats econòmiques, molta gent no té la possibilitat d'anar a un psicòleg. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Barcelona ofereix un servei psicològic, Konsulta'm, en uns punts d'atenció per a joves de la ciutat. Recentment, s'ha ampliat a majors de 22 anys i ha vist com augmentaven les seves consultes en els darrers mesos. En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4 amb Gemma Nierga. La regidora de Salut, Envelliment i Cures de l'Ajuntament de Barcelona, Gemma Tarafa, explica exactament com funciona el servei, com hi accedeixen els usuaris i quin és el perfil de les persones que l'han fet servir.

Augment de consultes Tarafa ha reconegut un augment constant de consultes des de la seva implementació, a finals de 2018. Ho atribueix que s'ha anat coneixent aquest servei, alhora que s'han anat succeint els mesos de crisi i postcrisi de la pandèmia del coronavirus. En concret, les consultes van augmentar un 138 % entre 2020 i 2021. Ara, aquest 2022, ja s'han ates el mateix nombre de persones aproximat que el passat 2021, amb més de 2.000 consultes. La responsable ha detallat que es tracta d'un servei d'acompanyament psicològic i emocional per a joves d'entre 12 i 22 anys. Els usuaris poden accedir sense cita prèvia a un dels 13 punts d'atenció que hi ha en cada districte (en alguns, està desdoblat). Ara. s'ha ampliat fins als de majors de 22, dels quals trobem 11 punts a la ciutat. En total, 24 llocs a Barcelona on en cada un d'ells hi ha un psicòleg o psicòloga, o una educadora social o infermera comunitària que acompanyen l'adolescent. "Està en un centre per als joves, dintre d'un espai de joves", ha destacat la regidora com a "valor afegir" en ser "centres de proximitat". En aquest sentit, ha dit que els professionals que treballen amb joves també hi poden accedir per fer consultes. De fet, un 20 % de les visites que reben són de "persones que estan a prop dels joves", segons ha dit. “☕ @GemmaTarafa, regidora de Salut, Envelliment i Cures de Barcelona, ens explica en què consisteix el servei Konsulta'm | @bcnencomu @bcn_ajuntament



��️ "Va augmentant el nombre de joves".



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/S0IoH2HpaB“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 27, 2022 La regidora ha destacat que la majoria de joves que accedeixen al servei estan angoixats, tristos, que tenen problemes relacionals, que han estat molt temps tancats a casa o que se senten malament. Segons ha dit, la majoria hi accedeixen gràcies al boca-orella, però també a través de les visites que fan a escoles i centres educatius de la ciutat. "Només derivem a la xarxa de la Generalitat un 6,5 %", ha destacat. “☕ @GemmaTarafa, regidora de Salut, Envelliment i Cures de Barcelona, explica com accedeixen els joves al servei Konsulta'm | @bcnencomu @bcn_ajuntament



��️ "Molt hi accedeixen pel boca-orella d'un company".



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/rsptCe6uJq“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 27, 2022 Tarafa ha destacat que el servei ha pogut tenir èxit gràcies al fet que Barcelona té un pla de salut mental previ a la crisi, de l'any 2016. "Vam decidir que era un tema clau a la ciutat i arreu, i vam començar a treballar en un tema que competencialment no era nostre, però ens incumbia moltíssim", ha destacat.