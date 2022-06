Gemma Tarafa ens parla de les novetats del servei Konsulta'm, uns punts d'atenció psicològica per a joves de la ciutat, que s'ha ampliat a majors de 22 anys. La regidora de Salut, Envelliment i Cures de l'Ajuntament de Barcelona ens explica exactament com funciona el servei, com hi accedeixen els usuaris i quin és el perfil de les persones que l'utilitzen. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, destaca que és un servei a l'alça, però que tenen el repte que hi participin més nois, ja que la gran majoria són dones. La regidora diu que les consultes al servei van augmentar un 138% entre 2020 i 2021.