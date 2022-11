Rafa Vilasanjuan: "Morirà gent que tenim a prop per l'escalfament"

Rafa Vilasanjuan adverteix que les relacionades amb el canvi climàtiques aniran a més, físiques i mentals. "Morirà gent que tenim a prop" a causa de l'escalfament, assegura el director d'Anàlisi i Desenvolupament Global d'ISGlobal. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, defensa el transport públic i evitar el cotxe a les ciutats com a mesures contra el canvi climàtic: "Les ciutats no són dels cotxes, les ciutats són per viure". El periodista veu la COP27 com una gran operació de turisme d'Egipte i no com una operació política per canviar les coses. Adverteix que encara no hem superat la pandèmia, encara que sembli que ja no existeix, i que això té riscos. I alerta que vindran més malalties, tant infeccioses com relacionades amb el canvi climàtic. També explica que les emissions de combustibles fòssils s'haurien de reduir un 5-10%, mentre ara les estem augmentant un 1-2%, per la qual cosa hem de passar del positiu al negatiu. I ens detalla quines malalties relacionades amb el canvi climàtiques aniran a més, tant físiques com mentals.