El Fiscal antidroga de Barcelona alerta de l'increment de confiscacions de marihuana i la manca d’espai provoca situacions d’insalubritat a agents i ciutadans. Es tracta de plantes de marihuana amuntegades a dependències policials, a passadissos, a pàrquings, en definitiva, allà on poden... A l'espera de ser destruïdes.

No només els agents es queixen de situacions d'insalubritat, també el Fiscal antidroga de Barcelona. "Al cap de pocs dies, i no diguem a la setmana, la marihuana entra en un procés ràpid de putrefacció. S'ha de dictaminar a favor de la destrucció de marihuana com més aviat millor", Gerardo Cavero Forradellas, fiscal delegat a Barcelona de la Fiscalia Especial Antidroga.

04.36 min El Fiscal antidroga de Barcelona: "L'acumulació de la droga requisada és tremenda"

La llei permet destruir la droga si en un mes el jutge no diu el contrari i sempre que es tingui el resultat analitzat de les mostres recollides el dia de la confiscació, però a vegades triga mesos.

"A mesura que es va podrint la planta, surten els mosquits, els cucs, les xinxes, surt de tot. S'està perdent moltíssim efectius únicament i exclusivament per la recollida i trasllat de la marihuana", denuncia Albert Palacio, del sindicat USPAC dels Mossos d'Esquadra.

“És un fenomen que ha desbordat a Catalunya“

Si el jutge ho autoritza es podria destruir la plantació "in situ" guardant les suficients mostres, però tampoc se sol fer i caldria maquinària apropiada. "És un fenomen que ha desbordat a Catalunya", assenyala Cavero.

Imatge de plantes de marihuana amuntegades en una comissaria cropper

La conselleria d'Interior compta amb un nou centre a Nou Barris per emmagatzemar la droga a l'espera de la destrucció, però ningú sap quan es posarà en marxa. Mentre les confiscacions no paren. Només els Mossos d'Esquadra, aquest any, ha requisat quasi 1 milió de plantes.