Els Castellers de Vilafranca han tornat a fer història. A la seva Diada, la de Tot Sants, han aconseguit carregar el pilar de 9 amb folre, manilles i puntals. Es tracta d’una construcció de gran dificultat, que els verds havia portat a plaça sense èxit fa tot just 20 anys.

Un porc senglar va fer perillar el pilar de 9

El cap de colla dels verds, Sisco Benet, ha celebrat la gesta assolida als micròfons del Cafè d'Idees de Ràdio 4 i La 2. "Estem molt contents perquè ahir vam fer feliços a molta gent, no només a la gent de la colla", ha destacat Benet, que també ha recordat que "els castells, a banda de risc, són emoció i ahir vam aconseguir emocionar a molts afeccionats i gent d'arreu del país".

El cap de colla dels Castells de Vilafranca ha explicat la complexitat de la construcció i "la fragilitat que representa fer una sincronització de tothom perquè el castell s'aguanti". Benet també ha revelat, per cert, que la idea de portar a plaça el pilar de 9 "va sorgir al març quan vam veure teníem un pilar molt fort i que el peu tenia moltes ganes". Ara bé, com totes les grans gestes, aquesta també té la seva anècdota perquè "un dels membres claus de l'estructura va trencar-se cinc costelles en ser envestit per un porc senglar quan anava en bicicleta" i "tot anava una mica enrarit".