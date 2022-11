Vilafranca celebra el primer pilar de 9 de la història

Avui a Vilafranca del Penedès no es parla d'altra cosa que del pilar de 9 amb folre, manilles i puntals carregat pels Castellers de Vilafranca. Als quioscos ho han notat, Diaris esgotats i als bars les converses miren d'explicar com es va poder aconseguir una gesta històrica. Els verds, que es recuperen de la festa d'ahir, encara no han paït tot el que van viure, però ja treballen per descarregar-lo en un futur no tant llunyà.