Juan Avellaneda, de banquer a dissenyador

Juan Avellaneda sempre havia somiat en dissenyar vestits, però tot i que, actualment, ja és reconegut com un dels millors sastres del país, no sempre s’hi va poder dedicar.

Nascut a Sant Fost de Campsentelles el 1982, Avellaneda era un apassionat de la moda des que era petit. A casa, la seva mare cosia com a afició, i professionalment es dedicava a l’edició de revistes del sector, fet que va provocar que el jove dissenyador sempre tingués a prop llibres i revistes que van despertar el seu interès per la moda.

00.42 min Fet a mà amb Juan Avellaneda

Eren altres temps i no sempre va poder viure amb llibertat la seva passió, per això, sempre que podia s’escapava a la biblioteca per a llegir llibres i fullejar revistes de moda que socialment no eren considerades d’interès per a un noi. Tampoc podia jugar amb les nines de la seva cosina, tot i que ell somniava amb els vestits que portaven i fantasiejava amb els que els posaria si ell també hi pogués jugar.

La seva visió creativa va aconseguir que amb tan sols nou anys dissenyés el seu vestit de comunió, després que la seva mare el portés al sastre i ell detallés com havia de ser.

Així i tot, la seva vida professional no va girar sempre entorn la moda. Havia sentit tantes vegades a casa que dedicar-se a la moda era una tasca gairebé impossible, que va acabar estudiant Administració de negocis. Després de treballar anys en un banc, un àtac d’ansietat durant un viatge professional que el va deixar dos dies ingressats a un hospital, el va fer replantejar la vida i amb 30 anys va deixar enrere una trajectòria professional que no el feia feliç.

La seva parella, l’empresari Sergio Corbera, qui sempre li ha fet costat, el va animar que fes el pas i poc després, l’any 2014, va publicar la seva pròpia línia “Avellaneda”.

Tot i que la incertesa dels inicis no va ser fàcil, en poc temps va fer-se un lloc dins el sector de la moda i a hores d’ara ja ha captivat passarel·les internacionals desfilant en la prestigiosa Setmana de la Moda Masculina de París. Els seus dissenys de roba, joies, vaixelles i perfums per a la llar ja són tot un èxit i els seus estampats florals, els lluentons o els tons roses ja són un segell identitari d’Avellaneda, que s’ha convertit en poc temps, en un dels millors sastres del nostre país.

A Fet a mà, Avellaneda fa un recorregut per tot Catalunya per conèixer històries d’artesans que han fet realitat els seus somnis. Al llarg de 8 capítols, coneixerà 24 artesans i artesanes, amb qui aprendrà coses sorprenents del món de l’artesania i reivindicarà els seus oficis.