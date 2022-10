A pesar de todo el éxito que cosechó en su trabajo como actor, José Luis López Vázquez no tuvo tanta suerte en el amor. Hasta el final de sus días, que su suerte cambió. Mantuvo varias relaciones, tuvo cuatro hijos, pero no tuvo la felicidad que tanto deseaba. En Lazos de sangre, de RTVE, se repasa con cariño la vida sentimental del famoso actor, fallecido en 2009. Tenía una gran personalidad, era un hombre sencillo, parco en palabras y muy tímido. Dicen que arrastraba todas estas características desde pequeño cuando su padre le abandonó siendo un bebé y su madre tuvo que hacerse cargo de él. Aquello marcaría su vida para siempre y establecería un estrecho y fuerte vínculo afectivo con su madre, la mujer a la que más quiso en su vida.

Un primer matrimonio fugaz y 18 años de noviazgo

El actor tenía fama de conquistador, dicen que era irresistible, y algo de razón tienen tras repasar su lista de conquistas. Su primera pareja fue la actriz Ana María Ventura, con la que se casó en 1951. José Luis todavía no tenía suficiente dinero como para permitirse una casa y tuvieron que convivir con la madre de él, en la casa que tenían en el madrileño barrio de las Delicias. Aquel matrimonio duró 9 años, entre otras cosas por las desavenencias entre su esposa y su madre, y el amor dio paso al desamor. Dicen que el fuerte carácter del actor lo complicó todo aún más y a eso se sumó la enorme carga de trabajo que le llegaba, y que siempre aceptaba. En 1960 decidieron por fin separarse, que no divorciarse, porque no existía la posibilidad.

Aquello dificultó las cosas en su siguiente relación con Katty Maguerus, una francesa que se cruzó un día en su vida y le volvió loco. Tuvieron una relación sentimental durante dieciocho años, durante ese tiempo convivieron juntos y tuvieron dos hijos: José Luis y Virginia. En ese tiempo el actor seguía envuelto en una espiral de trabajo. “Yo no le veía, ni mi hermana… Hace hasta doce películas en un año y teatro a la vez”, cuenta José Luis López Maguerus, su primogénito.