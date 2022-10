¡Este viernes disfruta del mejor cine en RTVE! Si no tienes planes para esta noche, viernes 28 de octubre, no te preocupes porque esta vez tienes una buena excusa para quedarte en casa, dos, mejor dicho. En La 1, lo mejor de Hollywood con Lily Collins y Simon Pegg La herencia. Si prefieres acurrucarte en el sofá viendo una de nuestras películas, Historia del nuestro cine te trae Las razones de mis amigos. ¿Todavía no te has decido? ¡Te ayudamos! Sigue leyendo.

22:15 h - Película La herencia A partir de las 22:15 horas, te vas a quedar atrapado en el sofá con La harencia (2020), un trepidante thriller protagonizado por la estrella internacional Lily Collins. La actriz da vida al persona de Lauren Monroe. Cuando el patriarca de una poderosa familia con gran influencia política muere, su hija se queda al frente de la estabilidad económica familiar. La protagonista de esta historia tiene entres sus manos una gran responsabilidad. Su padre le confesó antes de morir un terrible secreto y la joven teme que una herencia maligna amenace con destruir tanto su vida como la de todo el mundo que tiene a su alrededor. La herencia es el segundo largometraje dirigido por Vaughn Stein, que debutó en la industria del cine con la película Terminal. Simon Pegg, Connie Nielsen, Patrick Warburton, Chace Crawford, Michael Beach y Marque Richardson completan el reparto principal. Para los más trasnochadores, después de que termina La herencia, se emite en La 1 la película El primer caballero (1995), una buena dosis de aventura y romance. La cinta está protagonizada por Richard Gere, Julia Ormond y Sean Connery.