Paula (personaje interpretado por Elena Anaya) y Simón vuelven a casa en coche tras una cena y de pronto ven a una misteriosa niña caminando a oscuras por el medio de la carretera. La pequeña tiene el pelo muy rubio y la piel blanca, parece albina, y no suelta palabra. La pareja la lleva a un centro médico y tras varias semanas sin que nadie la reclame deciden acogerla en su casa. Ellos sueñan con ser padres, y este deseo es una fuerza que quizá resulte terrible. La niña, Clara, es enigmática y a veces tiene una actitud siniestra. Además, tiene un poderoso mundo interior y dibuja su propio territorio con tiza: solo se desplaza del cuadrado que ha pintado dibujando espacios por los que avanza y luego borra para repetir la acción y recorrer la casa. Paula, obsesionada con Clara, se lanza a una espiral oscura y a veces terrorífica para descubrir el pasado de la niña. Los niños son un recurso perfecto en las películas de terror, también todo lo que no se ve o que no se dice, pero que el espectador nota que está ahí. Jaula es una película especial, es un thriller psicológico que juega con las emociones y los sentimientos, con el miedo y el amor. Es un juego de espacios, físicos y mentales, del que Paula y la pequeña Clara quieren salir.

El equipo de 'Jaula' presenta la película RTVE

Estos son los personajes Elena Anaya es Paula, una mujer que desea ser madre y se ha sometido a un tratamiento de fertilidad. Acoge a Clara de una forma casi obsesiva y está dispuesta a todo para entrar en el mundo oscuro de la pequeña para poder entenderla y ayudarla. Pablo Molinero es Simón, el marido de Paula, que no tiene tan claro que la niña sea la solución a los problemas de la pareja. Eva Tennear es Clara, la niña que vive aterrada dentro de un mundo de tizas. De hecho, la película se iba a llamar La casa de tiza. ¿Puede una niña llevar el mal en su interior? No hay más que echar un vistazo a la historia del cine de terror para saber que la respuesta es sí. Carlos Santos es Eduardo, el vecino de Paula y Simón, un hombre reservado y a veces misterioso que tiene una mirada esquiva que esconde detrás de los cristales de las gafas. Eva Llorach es Maite, la mujer de Eduardo. Tiene un carácter reservado y huidizo. Esther Acebo, Eloy Azorín, Mona Martínez, Sonia Almarcha y Cayetana Campos completan el reparto de Jaula, escrita por Isabel Peña e Ignacio Tatay, que ha dirigido la película. Elena Anaya en Jaula, de Ignacio Tatay