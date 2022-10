Chanel tenía “muchas ganas de que viera la luz” el tema "Toke", la canción oficial de RTVE y la Selección Española de Fútbol para el Mundial de Catar 2022. Lo h explicado en A media mañana, a lo que ha añadido “y de que este bebé fuera vuestro”.

“Una señora coja”

“En el videoclip, el día que lo grabamos me lesioné nada más empezar” y tuvieron que modificar la coreografía “20 minutos antes de grabar”. “El orgullo mío de bailarina fue como ‘no puede ser’. Las directoras gritaban acción, me ponía a bailar. Cuando gritaban corten, ya era una señora coja”.

“Llevábamos dos días de ensayo. Kyle Hangami, el director artístico y coreógrafo, vive en Los Ángeles. Cuando vino, montamos la coreografía, la limpiamos, hicimos muchas veces la coreografía. Tenía una carga muscular brutal. No solo eso, hacía un año que no iba a la fisio”. “Una lesión nunca es poca cosa. Hay que cuidarse bien el cuerpecito”, ha destacado la cantante. “Tengo que darle cariño a mis músculos, pero no es una cosa seria. No es una cosa tajante”.