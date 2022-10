15:38

La Moncloa insisteix que portarà la reforma del delicte de sedició al Congrés quan hi hagi les majories suficients

Llum verda al Congrés per seguir tramitant els Pressupostos. La majoria de la investidura, que inclou Esquerra, ha tombat les esmenes a la totalitat. Enmig de debat i votació, el Govern ha confirmat que portarà al Congrés una reforma del delicte de sedició. Ho ha dit la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que amb el mateix president Pedro Sanchez han aclarit que no faran el pas fins que tinguin els suports necessaris per aprovar-ho.