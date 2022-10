La reforma de la sedició esquitxa el debat de Pressupostos

Llum verda al Congrés per seguir tramitant els pressupostos. La majoria de la investidura, que inclou Esquerra, ha tombat les esmenes a la totalitat.

Enmig de debat i votació, el Govern ha confirmat que portarà al Congrés una reforma del delicte de sedició. Ho ha dit la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero durant el debat d'esmenes a la totalitat dels pressupostos.

Els pressupostos i la reforma del delicte de sedició no s'han de barrejar. Fins a 3 cops ho ha reiterat la ministra d'Hisenda des del faristol de l'hemicicle on defensava els comptes i des d'on ha confirmat que el govern proposarà al Congrés modificar el codi penal. Montero no ha posat terminis perquè calen majories suficients. També el president del Govern, Pedro Sánchez, ha avisat Esquerra que no pensa fer el pas fins que no tingui els suports.

El portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, els ha rebatut. Junts i la CUP no són partidaris de negociar. Tampoc el PP, que alerta el Govern que si toca el delicte de sedició trenca les negacions per renovar la cúpula del poder judicial. Sánchez els respon que són carpetes diferents.