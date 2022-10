Roger Berruezo i Rubén Yuste ens presenten Pretty Woman, un musical que podem veure al Teatre Apolo de Barcelona. Després d'un mes de funcions i haver rodat l'espectacle, actors destaquen que l'encert de l'espectacle al "teatralitzar molt bé determinats moments". "Moltes versions havien traslladat la pel·lícula a l'escenari, i s'oblidava molt sovint que és un altre codi, totalment diferent", ha detallat Yuste sobre un espectacle que també té els moments que tothom espera veure del film.

En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, també diuen que la gent s'implica des del principi, participant amb els seus riures, aplaudiments i reaccions en general: "Surten molt contents. Riuen molt i els agrada molt. Està molt ben fet i està pensat per teatre i per teatre musical", ha insistit Berreuzo.

"Molt ben fet i molt ben dirigit", ha puntualitzat Yuste sobre l'experimentada Carline Brouwer. "La prioritat sempre és la interpretació", celebra sobre un xou "molt mimat" i que cuida tots els detalls. La música és de Bryan Adams i permet cantar amb molts registres diferents, de balades al rock. "És molt compromès perquè és molt agut", afegeix.

Yuste ha dit que és el més compromès per ell, a nivell vocal i a nivell d'esforç físic. I és que fer un musical és una cosa esgotadora i condiciona tot el dia dels professionals. "És molt difícil i no està gens valorat", ha lamentat l'artista.

