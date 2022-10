Roger Berruezo i Rubén Yuste ens presenten Pretty Woman, un musical que podem veure al Teatre Apolo de Barcelona. Els actors destaquen que l'espectacle ha sabut "teatralitzar molt bé determinats moments" i la gent s'implica des del principi: "Està molt ben fet i està pensat per teatre musical". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, també detallen com els condiciona tot el dia fer un musical com aquest. I reconeixen que esperaven que el musical Company funcionés millor a Barcelona, després de l'èxit de Màlaga: "Es van barrejar moltes coses. Però la gent deia que és un espectacle rodó".