Juan José Millás tensiona lo real y lo imaginario en el teatro

La obra de teatro Miércoles que parecen jueves surgió porque a Juan José Millás le llamó “la atención conocer a una persona que se llama Bastante García”, ha explicado el escritor en Las tardes de RNE. Se sorprendió, dijo “una persona tan joven y ya ha conseguido ser Bastante García” y se preguntó “¿seré yo bastante Millás?”.

“Era divertido” y le dio lugar a reflexionar sobre “hasta qué punto llegamos a ser bastante aquello que nos llamamos, que hemos deseado o que nos hemos propuesto. Es curioso porque el adverbio bastante tiene una connotación meyorativa, en el sentido de que bastante equivale a mucho. Sin embargo, en otros contextos equivale significa menos”.

Lo real y la imaginación

Ha revelado que la pieza está montada sobre la pregunta “¿qué es lo más importante para nosotros en la vida?¿lo que nos ocurre o lo que se nos ocurre? Es decir, lo que nos pasa en la vida real o lo que imaginamos”.

“Entre lo que imaginamos y lo real, siempre hay una tensión tremenda. Se dice en la pieza que la gente empieza las conversaciones por la mañana en la oficina diciendo 'fíjate lo que me ha ocurrido'. Cuentas que el niño no te ha dejado dormir, que tenía fiebre o que te han puesto una multa viniendo de camino, pero nadie empieza una conversación diciendo 'fíjate en lo que se me ha ocurrido'. Nosotros vamos fantaseando en el coche, en el metro o en el autobús y de eso no hablamos”.

“Sin embargo, lo que determina nuestras vidas es lo que se nos ocurre, porque somos el resultado de nuestros deseos, no de nuestros sueños. Y además, toda la realidad es el resultado de lo que imaginamos. Esa botella de agua que tienes tú ahí al lado, el micrófono, el vaso de café. O sea, todo eso antes de ser objetos reales, fueron fantasmas en la cabeza de alguien”.