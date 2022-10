Aquesta setmana a 'La recepta perduda', Sílvia Abril ha visitat Ametlla de Mar per descobrir la recepta de l'arròs amb tonyina. Un lloc singular amb molta varietat de peixos i una tradició molt arrelada al mar.

Per conèixer una miqueta més aquest producte, la presentadora s'ha banyat a una piscina on es crien aquests peixos que poden arribar als deu anys de vida. A més, els ha estat alimentant. Una feina que no és senzilla, ja que poden menjar diàriament entre el cinc i el sis per cent de la seva massa corporal.

03.25 min Sílvia Abril neda entre tonyines a 'La recepta perduda'

Per què hi ha tonyines a Ametlla de Mar? L'expert gastronòmic Quim Marqués ha explicat a 'La recepta perduda' que les tonyines venen de l'Oceà Atlàntic i van, constantment, en recerca de l'aigua més calenta. Per aquest motiu, acostumen a fer una migració cap al Mediterrani passant per l'Estret de Gibraltar. Busquen aigües netes i pures i un lloc on es puguin alimentar. És per això que moltes d'elles s'han quedat a aquest poble costaner. Un fet que ha desenvolupat un negoci que ha fet història i que ha donat molta riquesa als seus habitants.

Es considera 'el porc del mar' Sílvia Abril ha visitat el 'Molí dels avis', un restaurant que barreja la gastronomia japonesa i catalana per cuinar la tonyina. El xef Josep Margalef i l'expert Pere Vicent asseguren que és un peix del qual es pot aprofitar tot, inclús la pell. La part que més els ha sorprès és l'ull. "És molt interessant en cru el múscul ocular. Té una finor i una textura impressionant", reconeix el xef del restaurant. Tot i això, tots dos coincideixen en el fet que la part més rica i més sabrosa és la ventresca. Pere Vicent afirma que "té una textura que es fon a la boca".