Sílvia Abril neda entre tonyines a Ametlla de Mar

Aquesta setmana a 'La recepta perduda', Sílvia Abril ha visitat Ametlla de Mar per descobrir la recepta de l'arròs amb tonyina. Un lloc singular amb molta varietat de peixos i una tradició molt arrelada al mar.

Per conèixer una miqueta més aquest producte, la presentadora s'ha banyat a una piscina on es crien aquests peixos que poden arribar als deu anys de vida. A més, els ha estat alimentant. Una feina que no és senzilla, ja que poden menjar diàriament entre el cinc i el sis per cent de la seva massa corporal.