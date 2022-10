Recepta de capipota amb samfaina

El capipota és un dels plats estrella de menuts de la cuina catalana i una de les receptes més típiques dels esmorzars de forquilla. Es tracta d’un guisat que tradicionalment s’ha elaborat amb cap i peu de vedella. Hi ha diferents variants del capipota, hi ha qui hi posa també ventre de vedella, qui només fa servir cap, amb samfaina, amb cigrons, amb bolets, hi ha qui hi posa picant i qui no... La recepta més bàsica consta d’un sofregit de ceba i tomàquet, el capipota escaldat i un bon xup-xup.

El capipota amb samfaina és una de les versions tradicionals d’aquest plat que es prepara amb verdures d’estiu: pebrot, albergínia, carabassó, tomàquet i ceba, i és un dels plats estrella dels bars d’esmorzar de forquilla a Molins de Rei, junt amb la tripa guisada i amb permís de la coradella, un guisat de menuts de xai que es fa per la Fira de la Candelera

Capipota de vedella Es tracta del cap de vedella, que té una gran quantitat de gelatina i inclou part de carn de les galtes, i es ven cuit i preparat per a guisar a les carnisseries. El peu de vedella, que seria l’equivalent als populars peus de porc, però en vedella, és menys habitual a les carnisseries i a les preparacions de capipota. Es compra cru i s’ha de bullir durant força estona amb abundant aigua, llorer i sal.

Samfaina La samfaina és un dels pilars de la cuina catalana, juntament amb el sofregit, l'allioli, la picada i el romesco. A 'La Recepta Perduda', l'Àngels de Can Fisas, ens dona alguns consells per cuinar aquest plat. Els ingredients principals de la samfaina són la ceba, el tomàquet, el pebrot, l'albergínia i el carabassó. 03.09 min La Recepta Perduda - La samfaina, un dels pilars de la cuina catalana Al programa, la Sílvia Abril amb ajuda del Joan Requena, conegut a Molins com el Joan del Garbi, un mític bar d'esmorzars de forquilla, i del seu amic Alfons, preparen capipota per tota la colla de l'Associació d'Amics del Camell.

Ingredients

Capipota bullit

Pebrot vermell

Pebrot verd

Carabassó

Ceba

Albergínia

Tomàquet madur

All

Sal i pebre

Herbes aromàtiques: romaní, farigola...

Vi ranci (ingredient secret)