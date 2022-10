El Camell és la bèstia de foc més gran i pesada de Catalunya. Pesa 220 kg i l’han de portar entre 14 persones! És tota una institució a Molins de Rei, municipi que visita l’actriu Sílvia Abril per recuperar el plat de capipota a ‘La recepta perduda’. A través de la colla El Camell i de Jordi Beumala, professional de la comunicació gastronòmica, descobreix aquesta tradició tan emblemàtica al poble.

Sílvia Abril amb el Camell de Molins de Rei RTVE Catalunya

Beumala comenta al programa, disponible a RTVE Play Catalunya, que el Camell és una bèstia recuperada d’una tradició ancestral: “Es tractava d'agafar un esquelet d'un cap de matxo de cavall. Ficaven dues taronges als ulls i li fotien un pal. Durant el Carnestoltes, un grup de cafres del poble anava a emprenyar la gent benestant.”. Un grup de veïns va crear un animal de foc amb la imatge d’aquell esquelet. El Camell va sortir als carrers de Molins de Rei per primer cop el 26 de setembre de 1981 per Festa Major.

Des de la colla El Camell detallen que es necessiten set persones dintre i tres fores per portar la bèstia. Els que van a dins no veuen el que hi ha a l’exterior perquè la tela que cobreix l’animal és espessa. Per això, necessiten les indicacions dels de fora. Els portadors de cap són els que manen.

L'interior del Camell RTVE Catalunya

“Posa la pell de gallina. Fa emocionar “

Quan el Camell surt al carrer, la colla sempre posa la mateixa cançó a l’inici: 'La presó del rei de França' de la Companyia Elèctrica Dharma. “En aquell moment la plaça s'omple de gom a gom, tots saltant i baixem per un carreró.”, apunten des de l’associació. “Quan surt a plaça, doncs riu-te'n de les festes més multitudinàries de foc que hi ha a Catalunya perquè es posa la pell de gallina. Fa emocionar.”, afegeix Jordi Beumala.